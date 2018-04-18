نشرة المعلومات الشهرية لمحافظة سوهاج تحصل على المرتبة الأولى على الجمهورية







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج عن حصول نشرة المعلومات الشهرية التي يصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية،عند تقييمها خلال شهري يناير وفبراير 2018 الماضيين ، وذلك عند تقييمها من قبل قطاع موارد البيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء .

وأعرب المحافظ عن شكره لفريق العمل بالنشرة ، مؤكدا علي أهمية استمرار دعم قنوات التواصل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ، مشيرا إلي ضرورة بذل المزيد من الجهد للحفاظ علي الصدارة دائما،ووصول محافظة سوهاج لمكانتها المتميزة علي مستوي الجمهورية في جميع المجالات .

وأكد عبد المنعم علي أهمية سرعة تقديم المعلومات لصانعي القرار علي مستوي المحافظة بهدف المعاونة في اتخاذ القرارات السديدة في الوقت المناسب من خلال تشغيل قواعد البيانات واستخراج المعلومات والمؤشرات،للمساهمة في التخطيط لصالح التنمية الشاملة من خلال التعرف علي الواقع التنموي للمحافظة ووضع توقعات مستقبلية أمام القيادات في جميع المجالات المختلفة بنطاق المحافظة .