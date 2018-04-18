video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 04:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نشرة المعلومات الشهرية لمحافظة سوهاج تحصل على المرتبة الأولى على الجمهورية

الأربعاء، 18 أبريل 2018 04:18 م
نشرة المعلومات الشهرية لمحافظة سوهاج تحصل على المرتبة الأولى على الجمهورية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج عن حصول نشرة المعلومات الشهرية التي يصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية،عند تقييمها خلال شهري يناير وفبراير 2018 الماضيين ، وذلك عند تقييمها من قبل قطاع موارد البيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء .

وأعرب المحافظ عن شكره لفريق العمل بالنشرة ، مؤكدا علي أهمية استمرار دعم قنوات التواصل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ، مشيرا إلي ضرورة بذل المزيد من الجهد للحفاظ علي الصدارة دائما،ووصول محافظة سوهاج لمكانتها المتميزة علي مستوي الجمهورية في جميع المجالات .

وأكد عبد المنعم علي أهمية سرعة تقديم المعلومات لصانعي القرار علي مستوي المحافظة بهدف المعاونة في اتخاذ القرارات السديدة في الوقت المناسب من خلال تشغيل قواعد البيانات واستخراج المعلومات والمؤشرات،للمساهمة في التخطيط لصالح التنمية الشاملة من خلال التعرف علي الواقع التنموي للمحافظة ووضع توقعات مستقبلية أمام القيادات في جميع المجالات المختلفة بنطاق المحافظة  .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ سوهاج يفتتح أعمال تطوير المستشفى التعليمى بتكلفة 15 مليون جنيه

نشرة المعلومات الشهرية

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة