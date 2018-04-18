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الأربعاء، 18 أبريل 2018 04:45 م
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نادى متحدى الإعاقة ببنى سويف ثالث الجمهورية فى ألعاب القوى

الأربعاء، 18 أبريل 2018 04:12 م
نادى متحدى الإعاقة ببنى سويف ثالث الجمهورية فى ألعاب القوى أحمد حمزة كابتن فريق متحدى الإعاقة ببنى سويف


بنى سويف - هانى فتحى
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حصل نادى مبارك لمتحدى الإعاقة بمحافظة بنى سويف على المركز الثالث فى بطولة الجمهورية متحدى الإعاقة فى ألعاب القوى "جسد"، التى أقيمت بمحافظة الإسماعيلية.
 
وحصل الفريق على 35 ميدالية متنوعة من بين 36 فريقا مشاركا فى البطولة، كما حصل الفريق على 112 نقطة، بقيادة المدير الفنى محمود عبد الغنى ومدرب الفريق رومانى بشاى شحاتة.
 
من جانبه قام سعد ربيع رئيس مجلس الإدارة ومصطفى فرج الله نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس باستقبال الفريق عقب عودته لمحافظة بنى سويف باستقبال أعضاء الفريق الفائز بقيادة قاد الفريق أحمد عبد الفتاح حمزة وتم تسليم شهادات التكريم لهم.

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