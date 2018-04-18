نادى متحدى الإعاقة ببنى سويف ثالث الجمهورية فى ألعاب القوى







بنى سويف - هانى فتحى

حصل نادى مبارك لمتحدى الإعاقة بمحافظة بنى سويف على المركز الثالث فى بطولة الجمهورية متحدى الإعاقة فى ألعاب القوى "جسد"، التى أقيمت بمحافظة الإسماعيلية.

وحصل الفريق على 35 ميدالية متنوعة من بين 36 فريقا مشاركا فى البطولة، كما حصل الفريق على 112 نقطة، بقيادة المدير الفنى محمود عبد الغنى ومدرب الفريق رومانى بشاى شحاتة.