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مهاب مميش : عبور 53 سفينة قناة السويس بحمولة 4 مليون طن

الأربعاء، 18 أبريل 2018 01:36 م
مهاب مميش : عبور 53 سفينة قناة السويس بحمولة 4 مليون طن قناة السويس -ارشيفية


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء عبور 53 سفينة، بحمولة 4 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفن بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةMOL  TREASURE ، بحمولة  216 ألف طن، قادمة من فرنسا، ومتجهة إلى الإمارات.
 
وعبرت 27 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة 2 مليون 300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج، OOCL  HONGKOMGبحمولة 220 ألف طن، قادمة من سنغافورا، ومتجهة إلى إنجلترا.
 
 
 
 
 
             
 
 

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