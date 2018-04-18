video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 07:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل المشرف على القوات البحرية للحوثيين بغارة للتحالف جنوب محافظة الحديدة

الأربعاء، 18 أبريل 2018 06:47 م
مقتل المشرف على القوات البحرية للحوثيين بغارة للتحالف جنوب محافظة الحديدة قوات الجيش اليمنى


أ ش أ
إضافة تعليق

أفادت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية ، اليوم الأربعاء ، بمقتل المشرف على القوات البحرية للحوثيين بغارة للتحالف جنوب محافظة الحديدة.

على جانب آخر، ذكرت القناة أن قوات الجيش اليمنى حررت جبل الغريب المحاذى لمنطقة الراهدة فى تعز ، بعد معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثى.

وكان الجيش اليمنى، قد أعلن فى وقت سابق، سيطرته على مواقع استراتيجية جديدة وتحريرها من مليشيا الحوثى الانقلابية جنوب محافظة تعز.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

مندوب اليمن بالأمم المتحدة: إيران دولة راعية للإرهاب وتسعى لزعزعة الاستقرار

التحالف العربى يسقط طائرتين إيرانيتين بدون طيار فى اليمن

مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها البالغ إزاء معاناة اللاجئين فى اليمن

اليمن يشدد على ضرورة تفعيل العمل الاستخباراتى لمنع تكرار حدوث الأعمال الإرهابية

الجيش اليمنى

اليمن

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة