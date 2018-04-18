مقتل المشرف على القوات البحرية للحوثيين بغارة للتحالف جنوب محافظة الحديدة

مقتل المشرف على القوات البحرية للحوثيين بغارة للتحالف جنوب محافظة الحديدةالأربعاء، 18 أبريل 2018 06:47 م
قوات الجيش اليمنى
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أفادت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية ، اليوم الأربعاء ، بمقتل المشرف على القوات البحرية للحوثيين بغارة للتحالف جنوب محافظة الحديدة.
على جانب آخر، ذكرت القناة أن قوات الجيش اليمنى حررت جبل الغريب المحاذى لمنطقة الراهدة فى تعز ، بعد معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثى.
وكان الجيش اليمنى، قد أعلن فى وقت سابق، سيطرته على مواقع استراتيجية جديدة وتحريرها من مليشيا الحوثى الانقلابية جنوب محافظة تعز.
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