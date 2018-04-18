مصادر يمنية: ارتفاع حصيلة قتلى الحوثيين فى تعز إلى 30 شخصا

جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية







عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة قتلى الحوثيين جراء سلسلة غارات لمقاتلات التحالف العربى استهدفت مواقعهم فى تعز إلى 30 شخصا.

ونقلت قناة ( سكاى نيوز) الإخبارية اليوم عن المصادر العسكرية قولها أن القصف الجوى طال تجمعات للمتمردين فى حى الكمب والبرج غرب تعز، مضيفا أن القصف أسفر أيضا عن تدمير آليات ومركبات عسكرية ومخزن للذخيرة .

وكانت مقاتلات التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية، قد شنت أمس الثلاثاء، غارات جوية على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثى فى مديرية (مقبنة) غربى محافظة تعز الواقعة جنوب غربى البلاد.