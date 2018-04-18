video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصادر يمنية: ارتفاع حصيلة قتلى الحوثيين فى تعز إلى 30 شخصا

الأربعاء، 18 أبريل 2018 10:18 ص
مصادر يمنية: ارتفاع حصيلة قتلى الحوثيين فى تعز إلى 30 شخصا جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية


عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة قتلى الحوثيين جراء سلسلة غارات لمقاتلات التحالف العربى استهدفت مواقعهم فى تعز إلى 30 شخصا.

ونقلت قناة ( سكاى نيوز) الإخبارية اليوم عن المصادر العسكرية قولها أن القصف الجوى طال تجمعات للمتمردين فى حى الكمب والبرج غرب تعز، مضيفا أن القصف أسفر أيضا عن تدمير آليات ومركبات عسكرية ومخزن للذخيرة .

وكانت مقاتلات التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية، قد شنت أمس الثلاثاء، غارات جوية على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثى فى مديرية (مقبنة) غربى محافظة تعز الواقعة جنوب غربى البلاد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر يمنية: ميليشيات الحوثى تنفذ حملة تهجير لسكان 5 قرى فى الحديدة

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: يجب إخضاع الحوثيين وإيران للمساءلة بمجلس الأمن

مقاتلات التحالف العربى تستهدف مواقع للحوثيين فى تعز

الحوثيين

تعز

اليمن

التحالف العربى

السعوديه

اخبار العرب




لا تفوتك
"خناقة الشقة" بين علاء الأسوانى ووائل قنديل تفضح الإخوان والمعارضة الممولة

"خناقة الشقة" بين علاء الأسوانى ووائل قنديل تفضح الإخوان والمعارضة الممولة

طارق شوقى: لا يوجد قرار بدمج التعليم الأزهرى.. ويؤكد: أصحاب المصالح يهاجموننا

طارق شوقى: لا يوجد قرار بدمج التعليم الأزهرى.. ويؤكد: أصحاب المصالح يهاجموننا

صور.. "البوتشى" لعبة رومانية الأصل تطورت فى إيطاليا.. انتشرت فى الفنادق والمنتجعات بالبحر الأحمر.. يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال.. وأحد مديرى الفنادق: أصبحت من أهم اللعب الترفيهية داخل المنشآت السياحية

صور.. "البوتشى" لعبة رومانية الأصل تطورت فى إيطاليا.. انتشرت فى الفنادق والمنتجعات بالبحر الأحمر.. يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال.. وأحد مديرى الفنادق: أصبحت من أهم اللعب الترفيهية داخل المنشآت السياحية

إسرائيل لص الغاز فى الشرق الأوسط.. تل أبيب تسرق الغاز الفلسطينى وتبدأ التنقيب فى المتوسط قبالة شواطئ حيفا.. و355 مليار كيلو متر مكعب الطاقة الإنتاجية للحقل.. ولبنان تؤكد سطو دولة الاحتلال على غازها

إسرائيل لص الغاز فى الشرق الأوسط.. تل أبيب تسرق الغاز الفلسطينى وتبدأ التنقيب فى المتوسط قبالة شواطئ حيفا.. و355 مليار كيلو متر مكعب الطاقة الإنتاجية للحقل.. ولبنان تؤكد سطو دولة الاحتلال على غازها

"انا مارك وأدعوك لحماية حسابك".. أبرز رسائل النصب على مستخدمى فيس بوك

"انا مارك وأدعوك لحماية حسابك".. أبرز رسائل النصب على مستخدمى فيس بوك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة