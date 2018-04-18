مصادر عسكرية سورية تنفى تعرض قوات الجيش لهجوم من "داعش" بمدينة الميادين

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نفت فصائل الجيش السورى فى مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور، اليوم الأربعاء، شن تنظيم "داعش" الإرهابى أى هجوم عليها.

وقال عسكريون من القوات الحكومية فى الميادين - لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن المدينة الواقعة فى الجانب الغربى لنهر الفرات، لم تتعرض لأى هجوم".



كان قد أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، فى وقت سابق اليوم، بمقتل 18 عنصرًا من قوات النظام السورى خلال هجوم لتنظيم (داعش) على القوات النظامية بمدينة الميادين فى دير الزور الشرقي.