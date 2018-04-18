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الأربعاء، 18 أبريل 2018 07:03 م
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مصادر عسكرية سورية تنفى تعرض قوات الجيش لهجوم من "داعش" بمدينة الميادين

الأربعاء، 18 أبريل 2018 06:26 م
مصادر عسكرية سورية تنفى تعرض قوات الجيش لهجوم من "داعش" بمدينة الميادين قوات الجيش السورى


أ ش أ
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نفت فصائل الجيش السورى فى مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور، اليوم الأربعاء، شن تنظيم "داعش" الإرهابى أى هجوم عليها.

وقال عسكريون من القوات الحكومية فى الميادين - لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن المدينة الواقعة فى الجانب الغربى لنهر الفرات، لم تتعرض لأى هجوم".


كان قد أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، فى وقت سابق اليوم، بمقتل 18 عنصرًا من قوات النظام السورى خلال هجوم لتنظيم (داعش) على القوات النظامية بمدينة الميادين فى دير الزور الشرقي.

 

 


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