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محكمة نينوى العراقية: 212 حكما بالإعدام لإرهابيى داعش منذ تحرير المحافظة

الأربعاء، 18 أبريل 2018 10:39 ص
محكمة نينوى العراقية: 212 حكما بالإعدام لإرهابيى داعش منذ تحرير المحافظة القوات العراقية ـ صورة أرشيفية


بغداد(أ ش أ)
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أعلنت محكمة جنايات محافظة نينوى العراقية اليوم الأربعاء، عن أنه منذ تحرير المحافظة وحتى الشهر الحالى، تم إصدار 815 حكما، من بينها 212 حكما بالإعدام على عناصر تنظيم داعش الإرهابى .

وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس القضاء القاضى عبد الستار - وفقا لما أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - أن محكمة الجنايات فى استئناف نينوى أعلنت عن أعداد الدعاوى المحسومة والأحكام الصادرة فيها منذ التحرير وعودة الحياة فى الموصل، مشيرا إلى أن عدد الأحكام بلغ 815 حكما منها 212 حكما بالإعدام على عناصر إرهابية .

وتابع، أن النسبة الأعظم من هذه الأحكام طالت عناصر تنظيم داعش الإرهابى ثبت قيامهم بعمليات إجرامية بعد محاكمات علنية جرت وفق القانون.

وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى قد أعلن فى وقت سابق تحرير محافظة نينوى من قبضة تنظيم داعش بالكامل.


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