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محافظ مطروح يصدق على نصف مليون جنية لسداد مديونيات الأسر الأكثر فقرا

الأربعاء، 18 أبريل 2018 01:00 م
محافظ مطروح يصدق على نصف مليون جنية لسداد مديونيات الأسر الأكثر فقرا اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح


مطروح – حسن مشالي
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صدق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على مبلغ 500 ألف جنية لسداد مديونيات عدد 64 أسرة من الأسر الأكثر فقرا و المتعثرة فى السداد من أصحاب المساعدات الضمانية، لعدم تعريها لعقوبة السجن.

 صرح بذلك أحمد خير مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة، وأضاف في البيان الصادر عن المحافظة، بانه فور عرض موقف هذه الأسر على المحافظ، وافق على الفور بتسديد مديونياتهم، نظرا لظروفهم وذلك بعد قيام الإدارات الاجتماعية بمختلف المدن والمراكز بالمحافظة، ببحث جميع الحالات ميدانيا للتأكد من ظروفها الاجتماعية الصعبة واستحقاقهم للدعم.

 وأشار " خير " إلى أنه سبق أن صدق المحافظ على مبلغ 500 ألف جنية، ليصل إجمالى ما تم دعمه لمثل هذه الحالات  إلى مليون جنيه يستفيد منها أكثر من100 أسرة من الأسر الأشد فقرا وتعسرا بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

من جانبه أكد المحافظ على استمرارا دعم هذه الفئات فقرا والمهمشة وإعاناتهم على أعباء الحياة، وتوفير حياة كريمة لهم تحقيقا لاستقراهم النفسي والاجتماعي، مضيفاً  بأنه يتم العمل على توفير الخدمات للأهالي في جميع مدن المحافظة، تيسيرا لهم، مع إقامة مشروعات توفر فرص عمل لهم، ووضع المصلحة العامة كأولوية أولى لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة مع التنحي عن أي مصالح شخصية.


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