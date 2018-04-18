محافظ كفر الشيخ يدعم المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بـ2 مليون جنيه







كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ اليوم الأربعاء، الاحتفال بتنصيب اتحاد طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، برئاسة الطالب مصطفى الجنزورى، أمين عام الاتحاد وتكريم الطلاب المتميزين، وتفقد معرض الأنشطة بالمعهد، وذلك بحضور اللواء أحمد صالح مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ والعميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمحاسب محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء أيمن عبد الله، واللواء هاني النواصرة، واللواء سيد أحمد محمد سيد أحمد، والدكتور خالد الهلالى، واللواء شكرى الجندى، والدكتور عمرو دوير، أعضاء مجلس النواب، ورجال الأزهر والكنيسة، وبيت العائلة المصرية، والقيادات التنفيذية والشعبية.

قال محافظ كفر الشيخ إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدم الدعم لأبنائنا الشباب، وتحرص على تحسين الخدمات لهم ورعايتهم، والتفاعل معهم والاستماع إلى مقترحاتهم، مؤكداً أنه سيتم دعم المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ بمبلغ 2 مليون جنيه، والسعى لتحويل المعهد العالى للخدمة الاجتماعية إلى " كلية الخدمة الاجتماعية " ونقل تبيعته إلى جامعة كفر الشيخ كإحدى كلياتها، مؤكداً على تذليل أى عقبات تواجه الطلاب من أجل المشاركة فى الأنشطة الطلابية، لافتًا إلى أن الأنشطة الطلابية متممة للعملية التعليمية وتجعل الشاب متفوقاً فى علمه خلوقاً، منتمياً لبلده، ضد كافة أشكال التطرف والإرهاب، وان اتحاد طلاب المعهد تجربة تحمل معانى قيم الولاء والانتماء والممارسة الديمقراطية، لافتاً أن جيل الشباب واعد يحلم بالمستقبل .

ومن جانبه، عبر الدكتور طارق عمارة، عن سعادته بهذا الاتحاد الذى يضم شباب مخلصون للمعهد وقاموا بالعديد من الأنشطة وحققوا انجازات طيبة للمعهد مشيراً إلى أن هذا النجاح قد تحقق بالتعاون والتكاتف بين الجميع والشعور بالمسئولية، ووجه نصيحته للطلاب بالسعى الدائم نحو تحقيق النجاح وأن يكون لهم بصمة مميزة.

وأكد الطالب مصطفى الجنزورى، أمين عام الاتحاد بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، أن الاتحاد يبذل قصارى الجهد من أجل رفع اسم المعهد عالياً.

ونصب الدكتور طارق عمارة، الطالب مصطفى الجنزورى أمينًا عامًا لاتحاد طلاب المعهد وتم تقليده وشاح الاتحاد، كما قام بتنصيب أعضاء اتحاد طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية وتقليدهم وشاح الاتحاد وتوزيع شهادات التقدير عليهم، وكرم المحافظ أعضاء مجلس النواب، وأساتذة المعهد والطلاب المتميزين فى الأنشطة المختلفة.



عميد المعهد العالي للخدمة الإجتاعية يكرم محافظ كفر لشيخ



جانب من الحضور في حفل التنصيب



محافظ كفر الشيخ ومدير الامن



محافظ كفر الشيخ ومدير الامن وعميد المعهد العالي يتفقون المعهد