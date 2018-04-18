video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج : استكمال أعمال الرصف بطريق نجع عطية بطول 1100 متر بمركز ساقلته

الأربعاء، 18 أبريل 2018 05:32 م
محافظ سوهاج : استكمال أعمال الرصف بطريق نجع عطية بطول 1100 متر بمركز ساقلته رصف طرق


سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قال الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج، أنه جاري استكمال أعمال الرصف بطريق نجع عطية علي مصرف اخميم بطول 1100 متر بناحية مركز ساقلتة ، وذلك في إطار خطة المحافظة لأعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة .

ومن جانبه قال شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة فى بيان للمحافظة ، أنه جاري اعمال المتابعة لأعمال استكمال رصف طريق نجع عطية على مصرف اخميم الرئيسي حيث إن الطريق من كوبري نقطة شرطة الجلاوية حتى كوبري نجع عطية بمسافة 1100متر ، ويخدم هذا الطريق أهالى قرية الجلاوية والقري المجاورة .

وفى سياق متصل أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج عن استمرار أعمال النظافة والتجميل بقري وشوارع مركز المراغة ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية للمدن والأحياء والقرى علي ضرورة تنفيذ خطة المحافظة وتكثيف حملات وأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين ، لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين .

وأوضح محمد امبابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة فى بيان للمحافظة ، أنه تم القيام بحملات نظافة مكبرة رافقهم معدات الوحدة وعمال حملة النظافة يواصلون أعمال النظافة بشوارع المدينة ، حيث تم بمسح وتسوية طريق سوهاج/اسيوط بداية من المدخل الجنوبي كوبري الضياع ، وتم رفع الأتربة والتراكمات مع ردم وتمهيد اماكن الحفريات التي خلفها الغاز الطبيعي تيسيراً علي المارة وعبور السيارات المتجهة شمالاً وجنوباً كذلك تم غسل البلدورات ورش جوانب الطريق ، ومسح شارع النيل من بداية مدخل النزلة جنوباً لبداية ناحية نجع خليفة مروراً بشوارع النزلة والشيخ صاحي ، ومحيط مجلس المدينة ، وشارع المحكمة ثم محيط مدرسة مصطفي كامل ومدرسة المراغة القديمة ، والسلخانة ، والثانوية العامة القديمة والثانوية التجارية.

كما تم متابعة اعمال النظافة ناحية الضياع ، وعبدالمنعم رياض من مسح ورفع القمامة بسيارة المكبس، أما في الوحدات المحلية للقرى  قامت الوحدة المحلية لقرية البطاخ بحملة نظافة من رفع التراكمات من جوانب الوحدات الخدمية والعمارات السكنية بالوحدة ونجع أبو عوض وطريق جهينة الشرقي وعدة شوارع بالقرية الأم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نشرة المعلومات الشهرية لمحافظة سوهاج تحصل على المرتبة الأولى على الجمهورية

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

ساقلته




لا تفوتك
القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة