محافظ سوهاج : استكمال أعمال الرصف بطريق نجع عطية بطول 1100 متر بمركز ساقلته







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه جاري استكمال أعمال الرصف بطريق نجع عطية علي مصرف اخميم بطول 1100 متر بناحية مركز ساقلتة ، وذلك في إطار خطة المحافظة لأعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة .

ومن جانبه قال شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة فى بيان للمحافظة ، أنه جاري اعمال المتابعة لأعمال استكمال رصف طريق نجع عطية على مصرف اخميم الرئيسي حيث إن الطريق من كوبري نقطة شرطة الجلاوية حتى كوبري نجع عطية بمسافة 1100متر ، ويخدم هذا الطريق أهالى قرية الجلاوية والقري المجاورة .

وفى سياق متصل أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن استمرار أعمال النظافة والتجميل بقري وشوارع مركز المراغة ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية للمدن والأحياء والقرى علي ضرورة تنفيذ خطة المحافظة وتكثيف حملات وأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين ، لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين .

وأوضح محمد امبابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة فى بيان للمحافظة ، أنه تم القيام بحملات نظافة مكبرة رافقهم معدات الوحدة وعمال حملة النظافة يواصلون أعمال النظافة بشوارع المدينة ، حيث تم بمسح وتسوية طريق سوهاج/اسيوط بداية من المدخل الجنوبي كوبري الضياع ، وتم رفع الأتربة والتراكمات مع ردم وتمهيد اماكن الحفريات التي خلفها الغاز الطبيعي تيسيراً علي المارة وعبور السيارات المتجهة شمالاً وجنوباً كذلك تم غسل البلدورات ورش جوانب الطريق ، ومسح شارع النيل من بداية مدخل النزلة جنوباً لبداية ناحية نجع خليفة مروراً بشوارع النزلة والشيخ صاحي ، ومحيط مجلس المدينة ، وشارع المحكمة ثم محيط مدرسة مصطفي كامل ومدرسة المراغة القديمة ، والسلخانة ، والثانوية العامة القديمة والثانوية التجارية.

كما تم متابعة اعمال النظافة ناحية الضياع ، وعبدالمنعم رياض من مسح ورفع القمامة بسيارة المكبس، أما في الوحدات المحلية للقرى قامت الوحدة المحلية لقرية البطاخ بحملة نظافة من رفع التراكمات من جوانب الوحدات الخدمية والعمارات السكنية بالوحدة ونجع أبو عوض وطريق جهينة الشرقي وعدة شوارع بالقرية الأم.