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محافظ دمياط يصدق على 537 ألف و478 جنيه لرصف طرق بمدينتى السرو وفارسكو

الأربعاء، 18 أبريل 2018 11:12 ص
محافظ دمياط يصدق على 537 ألف و478 جنيه لرصف طرق بمدينتى السرو وفارسكو رصف طريق - أرشيفية


دمياط معتز الشربينى
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صدق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالموافقة على زيادة الاعتماد المالي المخصص لرصف بعض الشوارع بمدينة السرو بتكلفة 208 ألف و800 جنيه طبقا للمقايسة المقدمة من الإداره الهندسيه بالوحدة مع الالتزام بتطبيق القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.

كما صدق محافظ دمياط على تحويل المبلغ المتوفر 328 ألف و678 جنيه لزيادة أعمال الرصف بمركز ومدينة فارسكور وذلك وفقا لنص المادة رقم 78 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن حق جهة الإدارة بتعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقصان فى حدود 25 % بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار.

وذلك بناء على المذكرة الواردة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور والمتضمنة رصف شوارع بقرى الغنيمية وميت الشيوخ والحورانى إلى جانب ما تم رصفه بمركز ومدينة فارسكور للعام المالى 2017 / 2018 .

 

 


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