محافظ القليوبية: نفذنا مشروعات تنموية بقيمة 2 تريليون جنيه

محافظ القليوبية: نفذنا مشروعات تنموية بقيمة 2 تريليون جنيهالأربعاء، 18 أبريل 2018 01:21 م
اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
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قال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إن تكلفة إجمالى المشروعات التى تم الانتهاء منها فى المحافظة بلغت نحو تريليوني و4 مليارات جنيه.
وأشار عشماوي، إلى أنه تم صرف مبلغ 6345 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية، و410 مليارات جنيه للمشروعات الخدمية، كما تم النتهاء من مشروعات بتكلفة 1004 مليار جنيه، ومشروعات جارى تنفيذها بتكلفة 997 مليار جنيه، ومشروعات الحماية الاجتماعية بتكلفة 57 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور المهندس مصطفى عباس السكرتير المساعد وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
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