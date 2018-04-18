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محافظ القليوبية: قافلة طبية مجانية بقرية ميت كنانة يومى 21 و 22 إبريل

الأربعاء، 18 أبريل 2018 02:50 م
محافظ القليوبية: قافلة طبية مجانية بقرية ميت كنانة يومى 21 و 22 إبريل اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية


القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
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أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن تنظيم قوافل طبية علاجية مجانية شاملة كل التخصصات، وذلك يومى 21 و 22 إبريل 2018 بقرية ميت كنانة بطوخ.
 
تأتى القوافل بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك لتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالي غير القادرين على تحمل نفقات العلاج وتستمر لمدة يومين بتوقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين، وذلك  بحضور الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة.
 
وأضاف المحافظ أن الهدف من القافلة توعية وتثقيف المرضى بجميع الأمراض المزمنة، كما يتم عمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات علاجهم والذين هم خارج مظلة التأمين الصحى.
 
وأكد أن هذه القوافل تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وتقدم العلاج بالمجان، وتستهدف الوصول الى المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن القافلة تضم تخصصات (جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، باطنة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، عظام وقلب) بالإضافة إلى معمل للتحاليل، ويتم إجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر، وفى حالة وجود حالة عاجلة يتم تحويلها الى المستشفى عن طريق سيارة إسعاف مجهزة من خلال خدمة ربط مع جميع مستشفيات المحافظة.
 
 

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