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الأربعاء، 18 أبريل 2018 06:12 م
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محافظ الفيوم يفتتح موسم حصاد القمح لعام 2018

الأربعاء، 18 أبريل 2018 06:05 م
محافظ الفيوم يفتتح موسم حصاد القمح لعام 2018 محافظ الفيوم يشاهد موسم حصاد القمح


الفيوم - رباب الجالى
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افتتح الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور بسام عزام رئيس مركز ومدينة إطسا، والمهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة، والدكتورة وفاء العوضى رئيس الفريق العلمى للحملة القومية للقمح بالفيوم، ومحمد شاكر نقيب الفلاحين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والمزارعين، موسم حصاد محصول القمح بقرية منشأة رحمى التابعة لمركز إطسا.

 

وشاهد المحافظ على الطبيعة بداية حصاد محصول القمح، ذلك المحصول الاستراتيجى (الذهب الأصفر)، الذى يمثل أهمية قصوى فى حياة المصريين، واستفسر عن مساحة الأرض المنزرعة من القمح داخل مركز ومدينة إطسا والتى بلغت 42.70 ألف فدان، والوقت المناسب لزراعته، والذى يوافق شهر نوفمبر من كل عام.

 

وأثناء الافتتاح أفادت الدكتورة وفاء العوضى شرحا تفصليا عن سلالات القمح التى تم استنباطها وهى (جميزة 11)، والتى تعطى إنتاجية أعلى للفدان الواحد، والتى تعوض نقص المساحة المنزرعة، وأشار محافظ الفيوم إلى أن مصر لديها سياسة ثابتة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة الأراضى المنزرعة للقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد، حتى لا تقع مصر تحت رحمة الدول المنتجة للقمح .

 

كما تفقد المحافظ على هامش الافتتاح بعض الأراضى المنزرعة من محصول القطن، وأثنى على جهود رجال الإرشاد الزراعى لما يقدمونه من نصائح وإرشادات إلى أهالينا من الفلاحين للارتقاء وزيادة إنتاجية كل المحاصيل .

 
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