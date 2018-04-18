محافظ الدقهلية: المتوقع توريده من القمح بالصوامع والشون يزيد عن 280 ألف طن







الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا لأعضاء اللجنة العليا لتسويق القمح بالمحافظة، لمتابعة ما تم من استعدادات لاستلام الأقماح من المزارعين فى أماكن التوريد بالصوامع والشون المعدة لاستلام الأقماح، والتى بدأت أوائل الأسبوع الحالى بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن إجمالى المتوقع توريده هذا الموسم يقرب من 280 ألف طن، ولدينا سعات تخزينية تفوق هذه الكمية، موضحاً أن هناك 3 مواقع تابعه للشركة المصرية للصوامع تشمل مراكز بنى عبيد، ميت غمر، شربين، بسعة 135 ألف طن، المواقع المعدة من قبل شركه مطاحن شرق الدلتا 92.400 ألف طن، مواقع البنك الزراعى 25 موقعا بطاقة استيعابية 38.40 ألف طن، بالإضافة إلى مواقع إضافية لاستيعاب 27 ألف طن.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن موسم العام الماضى للقمح كان متوقع 231 ألف طن وزادت إلى 243 ألف طن، مشيرا إلى أن ذلك كان بجهود جميع الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى.

وأكد الشعراوى، على أهمية تتضافر كافة الجهود من أجل إنجاح موسم توريد القمح هذا العام، مضيفا أن موسم الحصاد هو موسم عيد لكل المصريين لأنه يظهر ثمار ما هو مبذول من جهود خلال موسم الزراعة.

وشدد المحافظ، على ضرورة التأكد من صلاحية الأوزان وصلاحية أجولة الخيش المستخدمة فى نقل وتوريد القمح إلى الصوامع والهناجر والشون، معاينة جميع الشون والهناجر، والتأكد من وجودها فارغة تماما ونظيفة ومستعدة لاستقبال الأقماح والحفاظ عليها عن طريق لجنه معتمدة ومشكلة من مسئولى التموين بالمحافظة واللجنة المشكلة من قبل المحافظة، وذلك للمتابعة والإشراف المستمر على عملية توريد القمح بصورة يومية على مدار الثلاثة أشهر القادمة.

وكلف محافظ الدقهلية، بأهمية التامين الكامل للشون والصوامع، قيام قطاع المرور بتنظيم الحركة المرورية أمام الشون والصوامع ودخول وخروج السيارات من وإلى أماكن التوريد، مشيراً لمسئوليه قطاع التموين والزراعة بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية لإعداد تقارير يومية عن الكميات الموردة وتذليل أى صعوبات تحدث أثناء عمليات التوريد، على أن تقوم جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستلام من المواطنين وعدم تأخيرهم أثناء تنفيذ عملية التسليم، مشيراً لسرعة سداد المبالغ المستحقة للموردين لأقماح أولاً بأول وعدم تأخيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة الدقهلية تعد من أولى المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية وتبلغ المساحة المنزرعة من القمح هذا العام 244.143 ألف فدان.

حضر الاجتماع اللواء فايز شلتوت، وكيل اول الوزارة السكرتير العام، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، اللواء سميح لطفى، مساعد مدير الامن، العميد ممدوح الحصى، مدير إدارة المرور، المقدم أحمد عوض، وكيل إدارة الحماية المدنية، مسئولى قطاعات الزراعة والتموين والرى ومباحث التموين، رؤساء المراكز والمدن والاحياء.