محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة المصالح الخدمية بمدينة الزينية







الأقصر - أحمد مرعى

قاد محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية موسعة لمركز ومدينة الزينية، لمتابعة المصالح الخدمية والاستماع لمتطلبات وشكاوى المواطنين.

واستهل محافظ الأقصر جولته بتفقد امتداد طريق الهيلتون، والذى جار رصفة والعمل به، كما تفقد الطريق الذى يربط قرية الصعايدة وقرية المدامود بالطريق الزراعى الشرقى "مصر - أسوان"، مشددا على سرعة الانتهاء من تركيب أعمال الصرف الصحى به، تمهيدا لرصفة تيسيراً على المواطنين .

وكذا تفقد محافظ الأقصر الطريق المؤدى إلى معبد المدامود، حيث أكد أهمية توسعة هذا الطريق وأنارتة بالكامل، تمهيدا للتطوير الشامل للمعبد ووضعه على الخريطة السياحية للمحافظة، وتطوير الواجهة وعمل سوق سياحى وبازارات تجاور مدخل المعبد .

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمحطة صرف صحى الزينية، وأعمال تطوير المستشفى التكاملى بالزينية والتى سينتهى العمل بها قريبا، ووجه بضرورة رفع كفاءة الكبارى التى تعلو ترعة الكلابية، كما وجه بعمل دراسة كاملة لتغطية ترعة عالية مستجدة بالمدامود قبلى .

وفى قطاع الكهرباء بمركز الزينية وجه محافظ الأقصر بضرورة النزول للنجوع والقرى لمعرفة احتياجتهم، وضرورة تركيب أعمدة إنارة وكشافات لزيادة الأضاءة بها .

ورافق المحافظ خلال الجولة أحمد همام رئيس مدينة الزينية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون محافظ الأقصر العميد صلاح المندوه، ومسئولو الكهرباء والطرق والرى والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.