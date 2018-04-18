محافظ الأقصر يحيل 50 موظف وعامل للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالمدارس والمستشفيات







الأقصر – أحمد مرعى

قرر محافظ الأقصر محمد بدر، إحالة 50 عاملاً وموظفاً لتغيبهم عن العمل بدون سند قانونى خلال حملة مكبرة قامت بها إدارة التفتيش المالى و الادارى بديوان عام محافظة الأقصر، للمرور على عدد من الوحدات التابعة للمحافظة في أوقات مختلفة من اليوم.

وشملت الحملة التفتيشية المرور على الإدارات الكائنة بجزيرة العوامية بالأقصر، ومدارس صلاح الدين الإعدادية بنات بإسنا ، والشهيد سيد زكريا بالقرنة، وسيدى أحمد بن ادريس الابتدائية بقرية الدير بإسنا، ومركزى شباب ترعة ناصر بإسنا، والعضايمة بإسنا، ومستشفى حميات أرمنت، وكشفت الحملة عن عدم تواجد 50 عاملاً وموظفاً ما بين تغيب عن العمل دون سند قانونى، وترك العمل خلال ساعات العمل الرسمية دون سند قانونى.

كما أشاد مسئولو التفتيش المالى والادارى، بتواجد العاملين بمدرسة النجوع بحرى بإسنا، ومدرسة إسنا الابتدائية الحديثة أثناء المرور عليهما، ومن جانبه، أوضح حجازى النحاس مدير الإدارة العامة للتفتيش المالى والادارى، أن تلك الحملات تأتى فى اطار تعليمات محافظ الأقصر بمتابعة حسن سير العمل وانتظامه والتزام العاملين بمواقع عملهم لخدمة المواطنين.