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خلال احتفالاتها بالعيد القومى..

محافظ أسيوط : افتتاح وتفقد مشروعات خدمية بتكلفة 141 مليون جنيه

الأربعاء، 18 أبريل 2018 11:53 ص
محافظ أسيوط : افتتاح وتفقد مشروعات خدمية بتكلفة 141 مليون جنيه المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط


أسيوط ضحا صالح
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أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط إنه سيتم افتتاح وتفقد بعض المشروعات الخدمية ومشروعات البنية الأساسية بمركزى أسيوط وأبنوب بتكلفة اجمالية تعدت 141 مليون جنيه فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والمدن الصناعية والصحة والشباب والرياضة.

وذلك خلال الاحتفال بعيد أسيوط القومى وفى إطار تنفيذ برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستهداف القرى الأكثر احتياجًا والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة فى بيان إنه جارى العمل فى بعض المشروعات بقرى المركزين بالاضافة إلى أعمال الرصف المستمرة للطرق الداخلية بين القرى وفقا للخطة الخاصة بكل مركز وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وتنفيذًا لتعليمات محافظ أسيوط بالإضافة إلى استكمال أعمال الانشاءات فى بعض المشروعات الخدمية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى المركزين لنهوها فى مواعيدها المحددة وفقًا للخطة الزمنية لتلك المشروعات.

وقال المهندس نبيل الطيبى رئيس مركز ومدينة أسيوط أنه سيتم افتتاح عدة مشروعات فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى حيث سيتم افتتاح محطتى إزالة الحديد والمنجنيز بقريتى قرقارص والزاوية وافتتاح ملعب نجيل صناعى بقرية الهدايا وافتتاح مصنع لمواد البناء والكيماويات بمنطقة الصفا الصناعية وفرع لشركة العربى للتجارة والصناعة وشركة تعبئة الحبوب وضرب الأرز بمنطقة الصفا الصناعية وافتتاح مركز منقباد المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل بتكلفة إجمالية بتكلفة إجمالية 109 مليون و590 ألف جنيه.

وأوضح اللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أبنوب أن مركز ومدينة أبنوب سيشهد افتتاح عدة مشروعات فى العيد القومى للمحافظة منها افتتاح مدرسة أحمد ماهر سيد حمدان ببنى محمديات والمدرسة الثانوية الصناعية بعرب العطيات وقاعة مجلس مدينة أبنوب ورصف طريق العوامر/القداديح بقرية الحمام وافتتاح ملعب نجيل صناعى بقرية دير الجبراوى بتكلفة 31 مليون و25 ألف جنيه.

 

 

 


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