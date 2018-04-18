محافظة أسوان: إحلال 263 منزلا بنصر النوبة.. والتقسيم الجديد 8 مراكز







كتب محمود حسين - عبد الله صلاح

استعرض اللواء هانى عبد المقصود، سكرتير عام محافظة أسوان، إنجازات المحافظة في الفترة الماضية، وخطتها خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال استقبال وفد برلمانى من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، بديوان عام المحافظة مساء اليوم.

وعرض السكرتير العام للمحافظة خلال اللقاء، ملامح التقسيم الإدارى الحالي لمحافظة أسوان، وأكد أن التقسيم الإداري الجديد المتوقع خلال الفترة القادمة يستهدف تقسيم المحافظة إلى 8 مراكز.

وقال إن إجمالي عدد السكان في أسوان يبلغ مليون و750 ألف نسمة، واستعرض أهم المعالم السياحية في المحافظة، وكذلك أهم المصانع، والموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن هناك 12 ألفا و304 وحدات سكنية تم تنفيذها بتكلفة تتجاوز مليار جنيه، وجارى تنفيذ 2096 وحدة سكنية، ويتم تنفيذ وحدات سكنية من صندوق وحدات سكنية بمبلغ 31,4 مليون جنيه.

وتابع سكرتير عام محافظة أسوان: "الإحلالات لمنازل المواطنين بمركز نصر النوبة تشمل 263 منزل بتكلفة 120 مليون جنيه، خلال 2017/2018"، وعقب محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، قائلا: "هذا الموضوع بوصلته اتعدلت تماما".

وأشار سكرتير عام المحافظة، إلى أنه يتم تطوير منطقة الصحابى بأسوان من صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة 103 مليون جنيه، وجارى إنشاء إنشاء السوق الحضارى بمحافظة أسوان بتكلفة 15 مليون، وجارى إنشاء مدينة أسوان الجديدة، وبعض المدن، والعديد من الوحدات السكنية لحل مشكلة السكن، كما استعرض ما يتم تنفيذه بشأن محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وهناك إجراءات لحماية نهر النيل، ورفع كفاءة شبكات الترع والمجارى المائية.

ولفت إلى أنه يتم إنشاء 7 سدود للحماية من مخاطر السيول بتكلفة 12 مليون و72 ألف جنيه، وأن التكلفة الإجمالية لمشروعات الحماية من مخاطر السيول بقيمة 121،6 مليون جنيه.

وأوضح أن هناك إجراءات تتخذها المحافظة للقضاء على البطالة ومنها وجود 2414 مشروعا وفرت 12 ألف فرصة عمل.