video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 05:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات رفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع

الأربعاء، 18 أبريل 2018 05:00 ص
مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات رفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع العميد أيمن الشريف


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

واصل رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف، من الحملات لرفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع، بمعاونة رؤساء الأحياء والمتابعة الميدانية ومسئول قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية، وذلك ضمن استعدادات مجلس مدينة الأقصر لموسم صيف 2018م، وفى إطار الارتقاء الحضارى للتطوير والتجميل.

من جانبه، أعلن العميد أيمن الشريف، أنه تتم الآن مواصلة أعمال تسوية وتمهيداً للشارع بواسطة الجليدر، ورفع كافة الرتش الموجود على جانبى الطريق باللوادر ورفع المخلفات أول بأول، وذلك لسيولة المرور مع إزالة ورفع كافة الإشغالات من على جانبى الطريق لمزاولة المعدات مهام عملها بسهولة ويسر، لافتاً إلى أنه تم رش الشارع بالمياة تمهيداً لرمى الطبقة الأسفلتية، وجارى تنفيذ العمل بأقصى سرعة ممكنة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. بعد إيقاف مدير مدرسة 90 يوما بالأقصر.. أشهر وقائع ضرب تلاميذ بالمحافظة

الاقصر

اخبار الاقصر

مجلس مدينة الاقصر

الاستعداد لموسم الصيف

اخبار مصر

رفع كفاءة شارع مدرسة الصناعي

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"خناقة الشقة" بين علاء الأسوانى ووائل قنديل تفضح الإخوان والمعارضة الممولة

"خناقة الشقة" بين علاء الأسوانى ووائل قنديل تفضح الإخوان والمعارضة الممولة

طارق شوقى: لا يوجد قرار بدمج التعليم الأزهرى.. ويؤكد: أصحاب المصالح يهاجموننا

طارق شوقى: لا يوجد قرار بدمج التعليم الأزهرى.. ويؤكد: أصحاب المصالح يهاجموننا

صور.. "البوتشى" لعبة رومانية الأصل تطورت فى إيطاليا.. انتشرت فى الفنادق والمنتجعات بالبحر الأحمر.. يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال.. وأحد مديرى الفنادق: أصبحت من أهم اللعب الترفيهية داخل المنشآت السياحية

صور.. "البوتشى" لعبة رومانية الأصل تطورت فى إيطاليا.. انتشرت فى الفنادق والمنتجعات بالبحر الأحمر.. يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال.. وأحد مديرى الفنادق: أصبحت من أهم اللعب الترفيهية داخل المنشآت السياحية

إسرائيل لص الغاز فى الشرق الأوسط.. تل أبيب تسرق الغاز الفلسطينى وتبدأ التنقيب فى المتوسط قبالة شواطئ حيفا.. و355 مليار كيلو متر مكعب الطاقة الإنتاجية للحقل.. ولبنان تؤكد سطو دولة الاحتلال على غازها

إسرائيل لص الغاز فى الشرق الأوسط.. تل أبيب تسرق الغاز الفلسطينى وتبدأ التنقيب فى المتوسط قبالة شواطئ حيفا.. و355 مليار كيلو متر مكعب الطاقة الإنتاجية للحقل.. ولبنان تؤكد سطو دولة الاحتلال على غازها

"انا مارك وأدعوك لحماية حسابك".. أبرز رسائل النصب على مستخدمى فيس بوك

"انا مارك وأدعوك لحماية حسابك".. أبرز رسائل النصب على مستخدمى فيس بوك

استخدم الطب البديل وعالج قرحة المعدة

استخدم الطب البديل وعالج قرحة المعدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة