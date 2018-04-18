مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات رفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع

مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات رفع كفاءة شارع مدرسة الصنايعالأربعاء، 18 أبريل 2018 05:00 ص
العميد أيمن الشريف
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واصل رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف، من الحملات لرفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع، بمعاونة رؤساء الأحياء والمتابعة الميدانية ومسئول قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية، وذلك ضمن استعدادات مجلس مدينة الأقصر لموسم صيف 2018م، وفى إطار الارتقاء الحضارى للتطوير والتجميل.
من جانبه، أعلن العميد أيمن الشريف، أنه تتم الآن مواصلة أعمال تسوية وتمهيداً للشارع بواسطة الجليدر، ورفع كافة الرتش الموجود على جانبى الطريق باللوادر ورفع المخلفات أول بأول، وذلك لسيولة المرور مع إزالة ورفع كافة الإشغالات من على جانبى الطريق لمزاولة المعدات مهام عملها بسهولة ويسر، لافتاً إلى أنه تم رش الشارع بالمياة تمهيداً لرمى الطبقة الأسفلتية، وجارى تنفيذ العمل بأقصى سرعة ممكنة.
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