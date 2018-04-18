مجلس الدارسات العليا بجامعة الإسكندرية يوافق على تعديل لوائح جديدة







الإسكندرية - هناء أبو العز

وافـق مجلـس الـدراسات العليـا والبحـوث بجامعـة الإسكندريـة فـى اجتماعــه، برئاسة الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على تشكيل اللجنة الاستشارية والدعم الفنى لشئون قطاع الدراسات العليا تختص بدعم القطاع فيما يتعلق بتعديل لوائح الدراسات العليا وإنشاء لوائح جديدة، وإنشاء درجات علمية مشتركة، ودعم التعاون مع أى جهة لعقد ورش عمل أو دورات تدريبية أو إجراء قياسات بالمعامل.

وفى تقليد جديد شارك عمداء كليات فرع الجامعة بمطروح فى حضور المجلس بدعوة من رئيس المجلس بهدف نقل وتبادل الخبرات فى مجال تطوير الدراسات العليا والبحث العلمى وذلك فى إطار تفعيل التعاون والتكامل بين وحدات الجامعة فى مختلف القطاعات.

واعتمد المجلس بروتوكول التعاون المقترح بين كلية الطب جامعة الإسكندرية ومديرية الصحة بجنوب سيناء، ويهدف إلى دعم الخدمة الصحية بمحافظــة جنوب سيناء .

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المقترحة بين جامعة الإسكندرية والمراكز الاستكشافية التعليمية بالإسكندرية للتعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك وتتضمن التدريب وتسهيل مشاركة الطلاب فى الأنشطة البحثية والمشروعات والأبحاث العلمية، والاشتراك فى الأفكار الابتكارية للطلاب وذلك بالتعاون مع جميع كليات ومعاهد الجامعة فى المجالات المختلفة.

واعتمد المجلس اتفاقية التعاون بين كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية والأكاديمية الطبية العسكرية للتعاون فى مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك.

ووافق المجلس على عمل نشرة الكترونية لقطاع الدراسات العليا لإتاحة الإطلاع على جميع القرارات والأنشطة المتعلقة بالقطاع .

واستعرض المجلس الأنشطة البحثية والطلابية والخدمية التى تمت خلال هذا الشهر بجميع كليات ومعاهد الجامعة بهدف تحقيق الاستفادة من التجارب الناجحة فى الأنشطة التى تسهم فى تطوير العملية التعليمية والبحثية وتعمل على تفعيل رسالة الجامعة فى خدمة المجتمع.