video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 09:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مئات اللاجئين السوريين فى منطقة شبعا يستعدون للعودة إلى قراهم

الأربعاء، 18 أبريل 2018 09:24 ص
مئات اللاجئين السوريين فى منطقة شبعا يستعدون للعودة إلى قراهم لاجئين سوريين ـ صورة أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت تقارير إخبارية ،اليوم الأربعاء، بأن نحو 500 لاجئ سورى فى منطقة شبعا فى البقاع الغربى الواقعة شرقى لبنان يستعدون للعودة الطوعية إلى قراهم فى بيت جن ومزرعة بيت جن برعاية الأمن العام اللبنانى.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن الحافلات القادمة من سوريا لنقل اللاجئين ستصل إلى قراهم عبر بوابة المصنع الحدودية مع سوريا، وذلك بعد تسجيل أسمائهم والتنسيق مع لجان المصالحات فى الداخل السورى .

وتشرف السلطات الأمنية اللبنانية على تأمين عودتهم بعد اكتمال التحضيرات اللوجستية وتسجيل أسماء الراغبين بالعودة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها إزاء سقوط قتلى مدنيين فى سوريا

الرئيس الفرنسى: القتال فى سوريا يصعب عودة اللاجئين إلى لبنان

مئات اللاجئين السوريين

لاجئين

سوريا

لبنان

اخبار العرب

منطقه شبعا




لا تفوتك
"خناقة الشقة" بين علاء الأسوانى ووائل قنديل تفضح الإخوان والمعارضة الممولة

"خناقة الشقة" بين علاء الأسوانى ووائل قنديل تفضح الإخوان والمعارضة الممولة

طارق شوقى: لا يوجد قرار بدمج التعليم الأزهرى.. ويؤكد: أصحاب المصالح يهاجموننا

طارق شوقى: لا يوجد قرار بدمج التعليم الأزهرى.. ويؤكد: أصحاب المصالح يهاجموننا

صور.. "البوتشى" لعبة رومانية الأصل تطورت فى إيطاليا.. انتشرت فى الفنادق والمنتجعات بالبحر الأحمر.. يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال.. وأحد مديرى الفنادق: أصبحت من أهم اللعب الترفيهية داخل المنشآت السياحية

صور.. "البوتشى" لعبة رومانية الأصل تطورت فى إيطاليا.. انتشرت فى الفنادق والمنتجعات بالبحر الأحمر.. يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال.. وأحد مديرى الفنادق: أصبحت من أهم اللعب الترفيهية داخل المنشآت السياحية

إسرائيل لص الغاز فى الشرق الأوسط.. تل أبيب تسرق الغاز الفلسطينى وتبدأ التنقيب فى المتوسط قبالة شواطئ حيفا.. و355 مليار كيلو متر مكعب الطاقة الإنتاجية للحقل.. ولبنان تؤكد سطو دولة الاحتلال على غازها

إسرائيل لص الغاز فى الشرق الأوسط.. تل أبيب تسرق الغاز الفلسطينى وتبدأ التنقيب فى المتوسط قبالة شواطئ حيفا.. و355 مليار كيلو متر مكعب الطاقة الإنتاجية للحقل.. ولبنان تؤكد سطو دولة الاحتلال على غازها

"انا مارك وأدعوك لحماية حسابك".. أبرز رسائل النصب على مستخدمى فيس بوك

"انا مارك وأدعوك لحماية حسابك".. أبرز رسائل النصب على مستخدمى فيس بوك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة