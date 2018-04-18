مئات اللاجئين السوريين فى منطقة شبعا يستعدون للعودة إلى قراهم

مئات اللاجئين السوريين فى منطقة شبعا يستعدون للعودة إلى قراهمالأربعاء، 18 أبريل 2018 09:24 ص
لاجئين سوريين ـ صورة أرشيفية
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أفادت تقارير إخبارية ،اليوم الأربعاء، بأن نحو 500 لاجئ سورى فى منطقة شبعا فى البقاع الغربى الواقعة شرقى لبنان يستعدون للعودة الطوعية إلى قراهم فى بيت جن ومزرعة بيت جن برعاية الأمن العام اللبنانى.
وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن الحافلات القادمة من سوريا لنقل اللاجئين ستصل إلى قراهم عبر بوابة المصنع الحدودية مع سوريا، وذلك بعد تسجيل أسمائهم والتنسيق مع لجان المصالحات فى الداخل السورى .
وتشرف السلطات الأمنية اللبنانية على تأمين عودتهم بعد اكتمال التحضيرات اللوجستية وتسجيل أسماء الراغبين بالعودة .
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