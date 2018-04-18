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الأربعاء، 18 أبريل 2018 10:54 م
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قوافل جامعة قناة السويس تعالج 951 حالة طبية برأس سدر

الأربعاء، 18 أبريل 2018 10:40 م
قوافل جامعة قناة السويس تعالج 951 حالة طبية برأس سدر جانب من القافلة الطبية


الإسماعيلية – جمال حراجى
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نظمت جامعة قناة السويس قوافل الإصحاح البيئي تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لعلاج 951 حالة بمدينة رأس سدر محافظة جنوب سيناء وتقديم الأدوية والكشف الطبي مجانا.

وأكد عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئية، فى بيان للجامعة مساء اليوم، وأن القافلة ضمت أساتذة متخصصين من قطاعات كليات الطب البشرى والأسنان، والطب البيطرى والزراعة، وقدمت الجامعة الكشف والعلاج للأهالي، وعلاج حيواناتهم وإرشاد زراعي وتوعية طبية وبيطرية بالمجان وان القوافل قامت بالعلاج فى مجال الطب البيطرى 8 حالات جمال 283 ماعز وأغنام، 731 دواجن وطيور، إضافة إلى علاج 951 حالة بشرية 57 أنف وإذن، و57 عظام، 95 رمد، و60 جلدية، و11 مسالك، و73 باطنة و9 جراحة، و31 أسنان، و65 طب أسرة.

 

 


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