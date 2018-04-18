فيديو وصور .. محافظ كفر الشيخ يستقبل مواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة



وقرر محافظ كفر الشيخ نقل السيدة زينب سلامة عاطف عصر التى تعانى من حروق الدرجة الثالثة والرابعة بنسبة أكثر من 60% نتيجة صعق كهربائى وذلك إلى مستشفى دار السلام التخصصى للحروق بالقاهرة من خلال سيارة اسعاف مجهزة عناية مركزة برفقة طبيب متخصص من قسم العناية المركزة بمستشفى كفرالشيخ العام وذلك لعمل الجراحات الطبية اللازمة لها ورعايتها مع المتابعة المستمرة لحالتها.

قال اللواء السيد نصر، أن محافظة كفرالشيخ هى أولى برعاية أبنائها ولا تتدخر جهداً فى احتضانهم وتقديم الخدمات والدعم لهم، مؤكداً أن العمل الانسانى من اهم واجبات المجتمع.

وكان محافظ كفر الشيخ قد أمر بتشكيل لجنة طبية متخصصة شملت الجراحة العام وجراحة التجميل والحروق، العظام، الباطنة، العناية المركزة، الأوعية الدموية لمتابعة الحالة فور استقبالها بمستشفى كفر الشيخ العام إلى أن قرر نقلها إلى مستشفى دار السلام التخصصى للحروق بالقاهرة.

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