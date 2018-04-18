فيديو وصور .. محافظ كفر الشيخ يستقبل مواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة

فيديو وصور .. محافظ كفر الشيخ يستقبل مواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصةالأربعاء، 18 أبريل 2018 04:27 م
استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ اليوم، الأربعاء، المواطن حمدى إبراهيم مصطفى 48 سنة من ذوى الاحتياجات الخاصة، والمقيم بقرية القبائل بمركز دسوق والذى يعانى من إعاقة كاملة فى الساقين، كما استقبل المواطن هشام محمد احمد سحالى 39 سنه من قرية محرم التابعة لمركز دسوق، وذلك بمكتبة بديوان عام المحافظة، حيث بحث محافظ كفرالشيخ مشاكلهم بحضور السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وقرر "المحافظ" صرف مساعدة مالية قدرها 250 جنيهاً شهرياً مع صرف إعانة مالية عاجلة لكل منهما، فضلاً عن منحهم شهادة أمان المصريين.
وقرر محافظ كفر الشيخ نقل السيدة زينب سلامة عاطف عصر التى تعانى من حروق الدرجة الثالثة والرابعة بنسبة أكثر من 60% نتيجة صعق كهربائى وذلك إلى مستشفى دار السلام التخصصى للحروق بالقاهرة من خلال سيارة اسعاف مجهزة عناية مركزة برفقة طبيب متخصص من قسم العناية المركزة بمستشفى كفرالشيخ العام وذلك لعمل الجراحات الطبية اللازمة لها ورعايتها مع المتابعة المستمرة لحالتها.
قال اللواء السيد نصر، أن محافظة كفرالشيخ هى أولى برعاية أبنائها ولا تتدخر جهداً فى احتضانهم وتقديم الخدمات والدعم لهم، مؤكداً أن العمل الانسانى من اهم واجبات المجتمع.
وكان محافظ كفر الشيخ قد أمر بتشكيل لجنة طبية متخصصة شملت الجراحة العام وجراحة التجميل والحروق، العظام، الباطنة، العناية المركزة، الأوعية الدموية لمتابعة الحالة فور استقبالها بمستشفى كفر الشيخ العام إلى أن قرر نقلها إلى مستشفى دار السلام التخصصى للحروق بالقاهرة.
صرف مساعدة لشاب
جانب من الاستقبال
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