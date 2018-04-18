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فرقة السويس لمسرح الشارع تمثل مصر فى مهرجان بغداد

الأربعاء، 18 أبريل 2018 05:54 م
فرقة السويس لمسرح الشارع تمثل مصر فى مهرجان بغداد جانب من اللقاء


السويس- سيد نون
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استقبل اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، فرقة السويس لمسرح الشارع، والتى ستمثل مصر فى مهرجان بغداد الدولى لمسرح الشارع، والذى يقام خلال الفترة من يوم 19 حتى يوم 25 إبريل 2018، تلبية للدعوة الموجهة من إدارة المهرجان إلى وزارة الثقافة المصرية، وتأتى هذه المشاركة دعما للعلاقات الثقافية بين مصر والعراق.

ويشارك فى المهرجان  7 دول عربية وأجنبية و11 فرقة من العراق، وتقدم فرقة السويس لمسرح الشارع ملحمة من الأغانى الوطنية التراثية فى شوارع بغداد خلال الفترة.
 
وطلب المحافظ من الفرقة بذل كل الجهد للحصول على مركز متقدم يشرف مصر، وطلب من الثقافة الإعداد لمهرجان الطفل للدوره الثانية بالسويس، وأكد على الفرقة تقديم عروضها فى جميع الأحياء، بداية بشارع أحمد عرابى بحى الأربعين وكورنيش السويس الجديد والقديم والمسارح المكشوفة، وحضر اللقاء آمال حسين مدير عام الثقافة ومحمد الجناينى مخرج العرض ويوسف نور مؤلف العمل الفنى وأعضاء الفرقة.

 


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