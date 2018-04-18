فرقة السويس لمسرح الشارع تمثل مصر فى مهرجان بغداد







السويس- سيد نون

استقبل اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، فرقة السويس لمسرح الشارع، والتى ستمثل مصر فى مهرجان بغداد الدولى لمسرح الشارع، والذى يقام خلال الفترة من يوم 19 حتى يوم 25 إبريل 2018، تلبية للدعوة الموجهة من إدارة المهرجان إلى وزارة الثقافة المصرية، وتأتى هذه المشاركة دعما للعلاقات الثقافية بين مصر والعراق.