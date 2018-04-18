فرقة السويس لمسرح الشارع تمثل مصر فى مهرجان بغداد

فرقة السويس لمسرح الشارع تمثل مصر فى مهرجان بغدادالأربعاء، 18 أبريل 2018 05:54 م
جانب من اللقاء
إضافة تعليق
استقبل اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، فرقة السويس لمسرح الشارع، والتى ستمثل مصر فى مهرجان بغداد الدولى لمسرح الشارع، والذى يقام خلال الفترة من يوم 19 حتى يوم 25 إبريل 2018، تلبية للدعوة الموجهة من إدارة المهرجان إلى وزارة الثقافة المصرية، وتأتى هذه المشاركة دعما للعلاقات الثقافية بين مصر والعراق.
ويشارك فى المهرجان 7 دول عربية وأجنبية و11 فرقة من العراق، وتقدم فرقة السويس لمسرح الشارع ملحمة من الأغانى الوطنية التراثية فى شوارع بغداد خلال الفترة.
وطلب المحافظ من الفرقة بذل كل الجهد للحصول على مركز متقدم يشرف مصر، وطلب من الثقافة الإعداد لمهرجان الطفل للدوره الثانية بالسويس، وأكد على الفرقة تقديم عروضها فى جميع الأحياء، بداية بشارع أحمد عرابى بحى الأربعين وكورنيش السويس الجديد والقديم والمسارح المكشوفة، وحضر اللقاء آمال حسين مدير عام الثقافة ومحمد الجناينى مخرج العرض ويوسف نور مؤلف العمل الفنى وأعضاء الفرقة.
إضافة تعليق
"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن
أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة