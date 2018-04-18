فحص 39 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون بالمنوفية







المنوفية _ محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة،تحت إشراف اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية برئاسة العميد السيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ضمت ضباط الإدارة ووحدة مباحث المركز، وذلك لضبط الهاربين من الأحكام القضائية.

وأسفرت الحملة عن فحص 5 مزارع بدائرة مركز السادات وفحص 39 شخصا جنائيا، تبين أنهم غير مطلوبين عـدا و.ب.م مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" الحكم حبس سنة، كما تم فحص 39 شقة مفروشة، بدائرة قسم شبين الكوم.

كما تم تحرير 5 قضايا مخالفة إشغالات المقاهى، 4 قضايا مخالفة المحال العام بدائرة قسم شبين الكوم.