عودة عمل وحدة طب الأسرة بالكلابية على مدار الأسبوع بدلاً من 3 أيام فقط بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد،وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر،أنه بدءاً من اليوم الأربعاء يبدأ العمل بوحدة طب الأسرة بقرية الكلابية التابعة لمركز إسنا على مدار الأسبوع، بعد أن كانت تعمل لمدة 3 أيام فقط بالأسبوع، وذلك فى ضوء توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، باستمرار عمل الوحدات الصحية بالقرى الحدودية طوال الأسبوع لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، مشدداً على ضرورة توافر الأمصال بكافة الوحدات الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة فى بيان له إلى أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة تشغيل الوحدة الصحية بقرية زرنيخ التابعة لمركز إسنا، طوال الأسبوع أيضاً.

جدير بالذكر أن محافظ الأقصر قام أمس الثلاثاء، بتفقد عدد من القرى الحدودية ومنها قريتى الكلابية وزرنيخ، للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم.