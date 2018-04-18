صور.. وكيل تعليم القليوبية: الفترة المقبلة ستشهد ثورة فى العملية التعليمية

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن الفترة المقبلة ستشهد ثورة فى العملية التعليمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبرعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف عجلان فى كلمته خلال احتفالية تكريم أفضل مواقع إلكترونية لمدارس محافظة القليوبية برعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، أنه تم إنشاء 165 موقعا بمدارس المحافظة وفق بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم وجامعة بنها برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى، ومن خلال فريق عمل متميز تحت إشراف الدكتور غازى عصاصة المدير التنفيذى للمعلومات بجامعة بنها، بالتنسيق مع فوزية إسماعيل مدير إدارة التربية العملية بمديرية التربية والتعليم.

وأشاد وكيل وزارة التعليم بالتعاون بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم فى مختلف المجالات والقطاعات، مؤكدا أهمية التعاون والتكامل بين مؤسسات المجتمع بما ينعكس على الوطن.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى استحداث قسم جديد بالمديرية تحت مسمى قسم التربية العملية والتنسيق مع جامعة بنها، ليكون هناك عائد حقيقى علمى وفكرى وتدريبية ومهنيا ينكعس على الطلاب والعملية التعليمية برمتها .

من جانبه قال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها: "إن كل ما يصب فى مصلحة الطالب وكل شىء يدعم صالح المواطن أكون أول الداعمين له"، مشيدا باتجاهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير التعليم والبحث العلمى فى مصر .

وأضاف القاضى أن الجامعة تخرج خارج أسوارها وتتشابك مع كل المؤسسات وتتكامل وتساعد وتحقق نجاحات مشتركة من أجل هذا الوطن، تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل الجماعى المشترك والتشابك لصالح مصر .

وأشاد رئيس الجامعة بوزارة التربية والتعليم، وقال: "كلنا نتاج مؤسسة التربية والتعليم ونفخر بها، ويجب أن نعمل لإعادتها إلى رونقها وجودتها ومواجهة السلبيات المجتمعية واستخدام التكنولوجيا فى العملية التعليمية، والربط بين ولى الأمر والمؤسسات التعليمية، مضيفا أنه يجرى حاليا إعداد مشروع جديد فى جامعة بنها، وهو إنشاء بوابات إلكترونية باستخدام كروت مشفرة لحضور الطلاب المحاضرات والربط بين ولى الأمر وكليات الجامعة، وتسجيل الدخول إلكترونيا القاعات الدراسية لمتابعة الطلاب.

وأعلن القاضى تحمل الجامعة لتكاليف المواقع الإلكترونية بمدارس القليوبية لمدة ٣ سنوات، وإنشاء عدد مماثل للمواقع التى تنشأها مشروع التربية والتعليم على نفقة الجامعة.