صور.. وزير خارجية ليبيا يبحث مع مسئولين دوليين تطورات الأوضاع فى بلاده

صور.. وزير خارجية ليبيا يبحث مع مسئولين دوليين تطورات الأوضاع فى بلادهالأربعاء، 18 أبريل 2018 12:52 ص
وزير خارجية ليبيا
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التقى وزير الخارجية الليبى بحكومة الوفاق الوطنى محمد الطاهر سيالة، كل على حدة، بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا بالدكتور غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا وأميرة الفاضل مفوض الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقى وإسماعيل شرقى مفوض شئون السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى.
تناولت اللقاءات الثلاث أغلبها التباحث حول مستجدات الأوضاع بليبيا وملفات مسار التوافق الوطنى والمصالحة الوطنية والمسار الديمقراطى الانتخابى.
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