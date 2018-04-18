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صور.. ندوة طلابية بجامعة أسيوط لشرح كيفية الحصول على المنح الدراسية

الأربعاء، 18 أبريل 2018 12:53 م
صور.. ندوة طلابية بجامعة أسيوط لشرح كيفية الحصول على المنح الدراسية ندوة طلابية بجامعة أسيوط


أسيوط ـ محمود عجمى
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شهدت جامعة أسيوط اليوم الأربعاء،انطلاق الندوة العلمية تحت عنوان "منحة وفرصة " والتي تنظمها اللجنة العلمية باتحاد طلاب جامعة أسيوط بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وفريق ستارتر بجامعة بني سويف.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة  والدكتور محمد عبد اللطيف نائبه لشئون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والدكتور على مسعود عميد كلية اقتصاد وعلوم السياسية بجامعة بني سويف، وبحضور الدكتور شحاتة غريب المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة والطالب رفيق محمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطالب محمد الخطيب نائب رئيس الاتحاد والطالب محمد أحمد أمين اللجنة العلمية وعدد من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه أكد الدكتور شحاتة غريب المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، على أهمية  تلك الدورات والندوات العلمية التي تساعد الطلاب فى تنمية مهاراتهم وثقافتهم العلمية المختلفة من خلال التدريب والاشتراك  فى المنح العلمية والكورسات والدورات التدريبية مما يساعدهم فى المنافسة بقوة فى سوق العمل وإدراكهم لبدائل المتاحة لديهم وحسن الاختيار الوظائف المناسبة و تنظيم أولوياتهم، موكداَ على دعم إدارة الجامعة للأنشطة الطلابية والتي تساعد فى تكوين عقلية الطلاب واكتسابهم المهارات وتنمية روح التنافس.

وحول تفاصيل الندوة ، أوضح الطالب محمد الخطيب نائب رئيس اتحاد الطلاب أن الهدف منها هو  تعريف الطلاب كيفية واختيار المنح ومتطلبات المنح وكيفية تزويد فرصهم لمشاركهم فيها بما يساعدهم و لتأهيل لسوق العمل وتحديد المجال المناسبة لهم.

 

ندوة طلابية بجامعة أسيوط (1)
ندوة طلابية بجامعة أسيوط 
ندوة طلابية بجامعة أسيوط (2)
ندوة طلابية بجامعة أسيوط 
ندوة طلابية بجامعة أسيوط (3)
ندوة طلابية بجامعة أسيوط 
ندوة طلابية بجامعة أسيوط (4)
ندوة طلابية بجامعة أسيوط 
ندوة طلابية بجامعة أسيوط (5)
ندوة طلابية بجامعة أسيوط 
ندوة طلابية بجامعة أسيوط (6)
ندوة طلابية بجامعة أسيوط 
ندوة طلابية بجامعة أسيوط (7)
ندوة طلابية بجامعة أسيوط 

 


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