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الأربعاء، 18 أبريل 2018 04:15 ص
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صور.. ميدان المديرية لوحة فنية مضيئة داخل مدينة بنى سويف

الأربعاء، 18 أبريل 2018 04:00 ص
صور.. ميدان المديرية لوحة فنية مضيئة داخل مدينة بنى سويف ميدان المديرية تحفة معمارية


بنى سويف : هانى فتحى
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يعد ميدان المديرية "الشهداء حاليا" أكبر وأهم ميدان داخل محافظة بنى سويف التى تضم 7 مراكز إدارية وأكثر من 220 قرية.

ويقع ميدان الشهداء وسط مدينة بنى سويف ويشتهر بكونه يوجد به مسجد عمر بن عبد العزيز أحد أكبر وأهم مساجد المحافظة والذى يتميز بكونه قبلة لإقامة عقود القران والعزاء داخل مسجده وقاعة المناسبات.

كان ميدان الشهداء "المديرية سابقا" شاهد عيان على العديد من المظاهرات التى أقيمت به منذ ثورة 1919 بالإضافة إلى ثورة 30 يونيه، فالميدان شهد أحداث الكر والفر التى قامت بها الجماعة الإرهابية أمام المتظاهرين إبان إعلان الرئيس السيسى الخطاب فى 3 يوليو، حيث تحول الاسم من ميدان المديرية لنسبة إلى موقع مديرية الأمن القديمة فى ذلك المكان والتى اصبحت حديقة النصر الآن إلى اسم ميدان الشهداء.

 أصبح ميدان المديرية قبلة لإقامة الاحتفالات بثورات يونيه وغيرها من الاحتفالات القومية كصعود المنتخب لكأس العالم وفوز الرئيس السيسى فترة رئاسية ثانية.

ويضم ميدان الشهداء فى منتصفة تمثال لهرم ميدوم احد أشهر الآثار الفرعونية بالمحافظة بالإضافة إلى حديقة الخالدين التى تضم قبر الجندى المجهول وأسماء الشهداء من أبناء المحافظة فى المعارك المختلفة.

 من جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة محمود المغربى رئيس المدينة وهانى الجويلى نائب رئيس المدينة بتجميل الميدان بالأرصفة ذات الأنوار وغيرها من الأنوار التى تجعل من الميدان تحفة وخاصة فى فترات المساء.

 
ميدان المديرية تحفة معمارية
ميدان المديرية تحفة معمارية

ميدان الشهداء
ميدان الشهداء

ميدان الشهداء
ميدان الشهداء

ميادن الشهداء
ميادن الشهداء

الميدان تحفة معمارية
الميدان تحفة معمارية

جمال الميدان مساء
جمال الميدان مساء

ميدان المديرية
ميدان المديرية

مديان المديرية
مديان المديرية

 


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