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صور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد قافلة طبية بقرية الفقهاء البحرية

الأربعاء، 18 أبريل 2018 07:12 م
صور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد قافلة طبية بقرية الفقهاء البحرية مدير الامن يتابع القافله الطبيه


كفر لشيخ – محمد سليمان
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شهدت قرية الفقهاء البحرية التابعة لمركز سيدي سالم، قافلة طبية نظمتها مديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، بوزارة الداخلية، للكشف الطبى، وصرف العلاج وإجراء الإشاعات اللازمة لهم مجاناً، تحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، واللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ.

وتفقد اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، القافلة الطبية، رافقه عدداً من قيادات مديرية الأمن، وتابع عمليات الكشف الطبى على المرضى، وإجراء التحاليل وصرف العلاج مجاناً.

أكد اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، أن وزارة الداخلية حريصة على تنظيم القوافل لطبية للمواطنين، والسجناء، والعاملين بالجهاز الشرطى، لتقديم الخدمات الطبية لهم، مؤكدً أن القافلة تشمل كافة التخصصات الطبية، مشيرة إلى أن القافلة شهدت إقبالاً من المواطنين عليها.

 

 

1- مدير أمن كفر الشيخ يتفقد قافلة طبية بقرية (1)
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد قافلة طبية بقرية 

 

 
2- مدير الامن يتابع القافلة الطبية (1)
مدير الامن يتابع القافلة الطبية 

 

4- مدير الامن يرحب بالأهالي المقبلين على القافلة بقرية
مدير الامن يرحب بالأهالي المقبلين على القافلة بقرية

 

 


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