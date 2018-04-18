صور.. محافظ شمال سيناء: الدولة مهتمة بطلبة الثانوية العامة فى المحافظة







شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أن كافة قيادات الدولة، وعلى أعلى المستويات تتابع أوضاع الثانوية العامة بشمال سيناء، وسيتم مراعاة ظروف الطلبة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ظهر اليوم أداء قوافل وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة ومحاضرات طلبة الثانوية العامة فى قاعات جامعة العريش.

رافق المحافظ خلال لقائه بالطلبة، إيهاب حسن مدير الشباب والرياضة، وليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، وممثلين عن جامعة العريش.

وقدم المحافظ الشكر لوزارتى التعليم والشباب والرياضة، على تسيير القوافل التعليمية للمحافظة، وأعرب عن خالص تقدير كل أهالى شمال سيناء لهذه اللفتة، وأكد على شكره للقائمين على إلقاء المحاضرات من خبراء التعليم.

وبدورهم جدد طلبة الثانوية العامة بشمال سيناء، مطالبهم بتحديد نسبة لهم فى الجامعات والمجموع بسبب الظروف التى يمرون بها.

ورفع الطلبة لافتات فى حضور المحافظ كتب عليها " عايزين 10%"، " 5%"، "15 %"، وتحدث عدد من الطلبة مشيرين إلى مطالبهم من وزارة التعليم والحكومة، وهى مراعاة ظروفهم التى يمرون بها.

ورد المحافظ على الطلبة بتأكيده أن كافة مطالبهم ستنقل لقيادات الدولة، لافتًا إلى أن عليهم الاجتهاد والاستفادة من عمل القوافل التعليمية ودخول الامتحانات، وأن الطالب المجتهد هو من يستحق الاهتمام والبحث عن حل لكافة مطالبه، مشيرًا إلى أن القوافل التعليمية متواصلة، وسيتم تلافى كافة الأخطاء وأى خلل فى التنظيم الإدارى.