صور.. محافظ سوهاج يفتتح أعمال تطوير المستشفى التعليمى بتكلفة 15 مليون جنيه







سوهاج – عمرو خلف

افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج اليوم المرحلة الاولى من إعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى سوهاج التعليمى بتكلفة 15 مليون جنيه والتى شملت تطوير ورفع كفاءة قسم العلاج المجانى بالمستشفى.

كما تم رفع الطاقة الاستيعابية للقسم من 70 إلى 150 سرير،وتطوير الناحية الانشائية من دهان حوائط وتركيب أبواب وشبابيك جديدة وسيراميك وتطوير دورات المياه وتوفير مقاعد انتظار وتركيب سلات قمامة بالطرقات للحفاظ على نظافة المكان وتجديد الأسرة والمراتب , وذلك فى اطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الطبية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقى الخدمات الطبية.

كما افتتح المحافظ أيضا مبنى امتداد الكلى الصناعى بالمستشفى بعد تطويره حيث شملت أعمال التطوير إنشاء وحدة جديدة لمعالجة المياه والتى تخدم 36 ماكينة غسيل كلوى بالوحدة وكذلك تركيب مصعد كهربائى جديد بالمبنى المكون من 4 طوابق للتيسير على المرضى.

كما تفقد المحافظ أعمال التشطيبات بالمبنى الادارى الجديد بالمستشفى والمكون من 6 طوابق لاستيعاب جميع الموظفين بالمستشفى وتوفير أماكن لائقة لهم

وأشاد المحافظ بأعمال التطوير التى تشهدها مستشفى سوهاج التعليمى خلال الآونة الأخيرة , موجها الشكر للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وادارة المستشفى على المظهر اللائق والخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى.

وفى نهاية زيارته عقد المحافظ اجتماعا مع ادارة المستشفى ورؤساء الأقسام لمناقشة متطلبات المستشفى والتأكيد على حرص المحافظة على توفير الأجواء المناسبة للأطباء وأطقم التمريض والموظفين لأداء مهام عملهم وتقديم اعلي مستوى من الخدمات للمرضى

وأوضح الدكتور أكرم عاشور مدير المستشفي التعليمي أن المرحلة الثانية من خطة تطوير المستشفى ستبدأ قريبا بتكلفة 85 مليون جنيه وتشمل إنشاء مبنى عيادات خارجية ومسجد ومعهد فنى صحى ومدرسة تمريض ووحدة إخصاب مجهرى وسكن فندقى،مشيرا إلى أن عملية التطوير جاءت بفضل توصيات محافظ الاقليم خلال زياراته التفقدية للمستشفي .

وأضاف عاشور أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى بعد أعمال التطوير ارتفعت من 200 سرير لتصبح 350 سرير مجهزة لاستقبال المرضى.

كما تقوم المستشفى يوميا بتقديم الخدمات الطبية لأكثر من 2000 مريض بالعيادات الخارجية بالإضافة الى استقبال 500 مريض تقريبا بقسم الاستقبال.



افتتاح تطوير مستشفي سوهاج التعليمي (3)



افتتاح تطوير مستشفي سوهاج التعليمي (4)



افتتاح تطوير مستشفي سوهاج التعليمي (5)



افتتاح تطوير مستشفي سوهاج التعليمي (6)



افتتاح تطوير مستشفي سوهاج التعليمي (7)



افتتاح تطوير مستشفي سوهاج التعليمي (18)



افتتاح تطوير مستشفي سوهاج التعليمي (19)