صور.. محافظ الدقهلية يشهد المؤتمر الطبى الأول للمسعفين فى المستشفى الدولى







الدقهلية - شريف الديب

شهد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية والدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، اليوم الاربعاء فعاليات أول مؤتمر طبى فى مصر، خاص بالمسعفين تحت عنوان الجديد فى علاج الجلطة الدماغية، بقاعة الاجتماعات بمستشفى المنصورة الدولى.

حضر المؤتمر الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ود رامى الناظر رئيس قطاع العمليات والتشغيل والدكتور هانى جميعه مدير اسعاف الدقهلية والدكتور طارق عرفات مدير مستشفى المنصورة العام الجديد الدولى سابقا ةمديرى الإسعاف فى محافظات الشرقية، الغربية، دمياط، والمنوفية، وحوالى 100 مسعف من 5 محافظات.

ومن جانبه، أكد الدكتور هانى جميعة، مدير مرفق إسعاف الدقهلية، أن الجلطة الدماغية لها مخاطر كثيرة وتؤدى إلى الوفاة أو الشلل، أو شلل أحد جوانب الجسم والوجه فى أبسط الأحوال، ويحتاج المريض إلى فترة طويلة من المتابعة والعلاج والعلاج الطبيعى.

وأشار إلى أنه الآن تم اكتشاف علاج يتم فيه إعطاء حقنة ذوبان الجلطة فى خلال أربع ساعات من بداية حدوث الجلطة فقط، ولا يتم إعطائه بعد مرور الأربع ساعات، مؤكدًا أنه إذا تم إعطاء الحقنة تذوب الجلطة دون الدخول فى مخاطرها.

وأوضح جميعة أنه يوجد فى محافظة الدقهلية، مركزين فقط، لعلاج الجلطة الدماغية، بمستشفى المنصورة الدولى، ومستشفى النقاهة بجامعة المنصورة.



المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي



المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي



المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي



المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي



المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي



المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي



المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي



المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي