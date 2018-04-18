video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الدقهلية يشهد المؤتمر الطبى الأول للمسعفين فى المستشفى الدولى

الأربعاء، 18 أبريل 2018 02:50 م
صور.. محافظ الدقهلية يشهد المؤتمر الطبى الأول للمسعفين فى المستشفى الدولى المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي


الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

شهد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية والدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، اليوم الاربعاء فعاليات أول مؤتمر طبى فى مصر، خاص بالمسعفين تحت عنوان الجديد فى علاج الجلطة الدماغية، بقاعة الاجتماعات بمستشفى المنصورة الدولى.

حضر المؤتمر الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ود رامى الناظر رئيس قطاع العمليات والتشغيل والدكتور هانى جميعه مدير اسعاف الدقهلية والدكتور طارق عرفات مدير مستشفى المنصورة العام الجديد الدولى سابقا ةمديرى الإسعاف فى محافظات الشرقية، الغربية، دمياط، والمنوفية، وحوالى 100 مسعف من 5 محافظات.

 ومن جانبه، أكد الدكتور هانى جميعة، مدير مرفق إسعاف الدقهلية، أن الجلطة الدماغية لها مخاطر كثيرة وتؤدى إلى الوفاة أو الشلل، أو شلل أحد جوانب الجسم والوجه فى أبسط الأحوال، ويحتاج المريض إلى فترة طويلة من المتابعة والعلاج والعلاج الطبيعى.

وأشار إلى أنه الآن تم اكتشاف علاج يتم فيه إعطاء حقنة ذوبان الجلطة فى خلال أربع ساعات من بداية حدوث الجلطة فقط، ولا يتم إعطائه بعد مرور الأربع ساعات، مؤكدًا أنه إذا تم إعطاء الحقنة تذوب الجلطة دون الدخول فى مخاطرها.

وأوضح جميعة أنه يوجد فى محافظة الدقهلية، مركزين فقط، لعلاج الجلطة الدماغية، بمستشفى المنصورة الدولى، ومستشفى النقاهة بجامعة المنصورة.

المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي (1)
المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي 
المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي (2)
المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي
المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي (3)
المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي
المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي (4)
المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي
المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي (5)
المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي 
المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي (6)
المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي
المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي (7)
المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي 
المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي (8)
المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي 
المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي (9)
المؤتمر الطبي الأول للمسعفين في المستشفى الدولي 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. جامعة المنصورة تدرب 100 طالب لتنفيذ مبادرة شباب مصر

محافظ الدقهلية : تحصين 62511 رأس ماشية من الأمراض الوبائية

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

هيئة الاسعاف

علاج الجلطات




لا تفوتك
القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة