صور.. محافظ أسيوط يتوجه إلى قرية بنى عدى للاحتفال بالعيد القومى

صور.. محافظ أسيوط يتوجه إلى قرية بنى عدى للاحتفال بالعيد القومىالأربعاء، 18 أبريل 2018 12:00 م
محافظ أسيوط
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غادر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط يرافقه اللواء أحمد عبد الغفار مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد، واللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، واللواء حاتم رياض مدير فرع الأمن الوطنى بأسيوط وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب مبنى ديوان عام محافظة أسيوط متوجهين إلى قرية بنى عدى بمركز منفلوط، للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، الذى يتم الاحتفال به يوم 18 أبرايل من كل عام.
يذكر أن محافظة أسيوط تحتفل بعيدها القومى فى 18 أبريل من كل عام ويرجع الاحتفال بهذا التاريخ إلى ذكرى ثورة بنى عدى التى تقع على طرف الصحراء الغربية لمركز منفلوط وعلى الطريق المؤدى إلى الوادى الجديد، وقد قامت ثورة بنى عدى ضد الفرنسيين تحت قيادة الشيخ حسن الخطيب، وكان أهلها يرسلون جماعات منهم إلى النيل لمهاجمة السفن الفرنسية وقد كان يوم 18 أبريل عام 1799 يوما مشهودا فى تاريخ أسيوط إذ ضرب أهالى بنى عدى فى هذا اليوم مثلا رائعا فى البطولة والفداء.
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