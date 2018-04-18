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صور.. فوج سياحى ألمانى يزور المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا بسوهاج

الأربعاء، 18 أبريل 2018 02:52 م
صور.. فوج سياحى ألمانى يزور المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا بسوهاج وصول فوج سياحى ألمانى لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن وصول فوج سياحى مكون من 93 سائح ألمانى ومصرى إلى مرسى البلينا السياحى لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا.

وأوضح المحافظ فى بيان أن أجهزة المحافظة تسعى لوضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية العالمية بقوة، وجذب المزيد من الأفواج السياحية وتنشيط السياحة الداخلية لزيارة المناطق الأثرية وذلك من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة، حيث أن سوهاج تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والاثرية من مختلف العصور التاريخية.

ومن جانبه أوضح على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أن ابيدوس استقبلت فوجين سياحيين على متن الباخره كلوب فيجن وعلى متنها 33 سائح ألمانى، والباخرة رويال وعلى متنها 60 من المصريين، وذلك فى إطار اهتمام المحافظة بتنشيط السياحة الخارجية والداخلية وتوجهوا جميعا الى عرابة ابيدوس لزيارة المعالم الأثرى، وقد تم استقبالهم بتقديم الزهور وعبر السائحين عن سعادتهم بالتواجد فى مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتى الأول.

وشدد عبد المنعم على الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بضرورة التنسيق مع مديرية أمن سوهاج، وشرطة السياحة، والاثار لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستقبال الأفواج السياحية بمرسى البلينا السياحى.    

 

استقبال فوج سياحي بالبلينا (1)
استقبال فوج سياحي بالبلينا 

 

استقبال فوج سياحي بالبلينا (2)
استقبال فوج سياحي بالبلينا

 

استقبال فوج سياحي بالبلينا (3)
استقبال فوج سياحي بالبلينا

 

استقبال فوج سياحي بالبلينا (4)
استقبال فوج سياحي بالبلينا
 
استقبال فوج سياحي بالبلينا (5)
استقبال فوج سياحي بالبلينا 

 


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