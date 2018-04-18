صور .. عقد بروتوكول تعاون بين جامعة كفرالشيخ والمعهد الهندى التكنولوجى

صور .. عقد بروتوكول تعاون بين جامعة كفرالشيخ والمعهد الهندى التكنولوجىالأربعاء، 18 أبريل 2018 11:27 ص
توقيع بروتوكول بين جامعة كفر الشيخ ومعهد هندي
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استقبل الدكتور ماجد القمرى،رئيس جامعة كفر الشيخ،الدكتور أجاي كومار كونوماكارو،رئيس المعهد الهندي التكنولوجي لاكتشاف الدواء "غاواهاني"،وذلك بهدف بحث سبل التعاون العلمي والأكاديمي المشترك بين الجانبين وتوقيع بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة والمعهد الهندي.
تأتى الاتفاقية فى إطار خطة الجامعة لعقد اتفاقيات وشراكة مع مختلف الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية العالمية لنقل الخبرات المتميزة للباحثين بالجامعة.
وقال القمرى فى بيان له اليوم إن الاتفاقية تشمل تبادل الخبرات العلمية والبحثية والتدريسية فى مجال اكتشاف وتطوير الدواء وإجراء البحوث والمشاريع العلمية المشتركة ودعوة الباحثين من الطرفين إلى المشاركة بهذا البرامج، تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بين الجانبين واستضافة الباحثين لفترات محددة ولأغراض بحثية وتعليمية لإجراء البحوث العملية التطبيقية فى مجال اكتشاف الدواء.
جانب من عقد البرتوكول
رئيس جامعه كفر الشيخ يستقبل رئيس المعهد الهندي
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