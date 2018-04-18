صور.. شركة مياه الشرب بالأقصر تكرم عدد من الأمهات المثاليات تقديراً للموظفات







الأقصر – أحمد مرعى

كرم اللواء محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر،عدد من السيدات الذين وقع عليهم الاختيار ليكونوا أمهات مثاليات للشركة هذا العام، حيث كان الحفل وسط أجواء من البهجة، مؤكداً على أهمية التقدير المعنوى للموظفات بالشركة وعلى دورهم البارز فى دعم الأسرة ودفعها للإمام فى المجالات التعليمية والعملية.

وقال المهندس جمال أحيد مستشار الشركة القابضة للمياه بقطاع جنوب الصعيد،أن الشركة بالأقصر تعد الأولى على مستوى الشركات التى بدأت هذا التقليد بتكريم الأمهات المثاليات.

وحضر الحفل المهندس مصطفى محمد أحمد مدير إدارة القرنة، ومن المجلس القومى للمرأة كلاً من الدكتورة سعاد سعد مقرر المجلس القومى للمرأة، وصفية رجب المقرر المناوب للمجلس القومى للمرأة.

كما تم منحهم شهادات تقدير كأمهات مثاليات لهذا العام لدورهم المتميز لدعم قضية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه ضمن الحملات التى تطلقها إدارة التوعية والإعلام بالشركة، وتميز الحفل هذا العام الذى أقيم بنادى التجديف بالأقصر بحضور عدد كبير من الأسر للعاملين بالشركة بجميع الإدارات على مستوى المحافظة وسط جو يسوده روح البهجة والإخاء والترابط.