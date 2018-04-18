صور .. رئيس مدينة أبورديس يتفقد الطريق الدولى الجديد

صور .. رئيس مدينة أبورديس يتفقد الطريق الدولى الجديدالأربعاء، 18 أبريل 2018 09:57 ص
جانب من الجولة
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تفقد أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء،عملية تدبيش الطريق الدولى النفق شرم الشيخ.
والتقى رئيس مدينة أبورديس العاملين والفنيين القائمين على تنفيذ تدبيش الطريق واطمئن منهم على نسبة التنفيذ حتى الأن فى المسافة المارة أمام المدينة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بمتابعة كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها فى كافة مدن المحافظة.
وأكد رئيس المدينة للعاملين القائمين على تنفيذ الطريق إنه لايتوانى فى إزالة أى معوق محتمل يواجه عملية التنفيذ حتى يتم الإنتهاء من الطريق فى المواعيد المحددة لخدمة المصريين وغير المصريين قاصدى مراكز ومدن محافظة جنوب سيناء.
جانب من الجولة
العاملين اثناء العمل
اثناء تفقد العمل
العمال مع رئيس مدينة ابورديس
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