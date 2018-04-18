صور.. ديوان البحر الأحمر يعقد ندوة لشرح سبل مكافحة الفساد







البحر الأحمر - عماد عرفة

عقدت محافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء ، الندوة الشهرية لشرح سبل وآليات مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى، وذلك بحضور مندوبى المديريات الخدمية والمدن بالمحافظة، فى إطار الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد.

تناولت الندوة شرح مدونة السلوك الوظيفى والتى تتضمن بعض الموضوعات الهامة ومنها الوقاية والمواجهة للفساد فى قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية، كما تضمنت الندوة شرح مبدأ النزاهة والشفافية.

ومن جانبه قال محمد مصطفى مدير ادارة البوابة الالكترونية بالمحافظة خلال الندوة، إن العائد من الفساد تراكمى وينعكس على الخدمات مما يؤدى إلى استياء المواطنين.

وأضاف مدير إدارة البوابة أن هناك رسالة واضحة لمكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية والمطلوب هو رفع الوعى والتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة مختلف جرائم الفساد.

كما أكد مدير عام البوابة الالكترونية أن إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تمثل رؤية نحو الارتقاء بمستوى الأداء الإدارى والحفاظ على المال العام ورسالة للجميع للتأكيد على أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة فى كافة المجالات .

من جانب أخر شهد اللواء عصام الليثى سكرتير عام مساعد المحافظة حفل ختام انشطة مدارس التربية الخاصة بالمحافظة باحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة.

وافتتح الليثى المعرض الخاص بأعمال الطلاب، التى اتسمت بحرفية عالية تحت إشراف من معلمى أقسام الزخرفة والتربية الفنية وباقى المجالات.

وابدى السكرتير العام المساعد اعجابة الشديد بالمعرض والمشغولات التى تم عرضها به مؤكدًا أن هذه الأعمال تؤكد اتجاه الدولة بتعزيز الأنشطة الفنية والثقافية بالمدارس.

وقدم الحفل عددًا من العروض المسرحية المبهجة لجميع الحضورانعكس من خلالها براءة الأطفال المؤدية للعروض، والتى لمست شعور كل الحضور، مؤكدين نجاح اندماجهم بالمجتمع كأى فرد به.

وفى نهاية الحفل قدم الليثى الشكر لكافة المعلمين ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة على هذا المجهود الرائع المبذول لخدمة الطلبة والاهتمام بالطلبة من ذوى الاحتياجات الخاصة .

شهد الحفل تواجد العديد من ممثلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وكذلك عدد من مديرى الادارات كما شهد تواجد العديد من الاسر والطلاب المشاركين من كافة مدن المحافظة.



عرض مسرحى



ديوان البحر الأحمر يعقد ندوة لشرح سبل مكافحة الفساد