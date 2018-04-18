صور.. تفاصيل جولة "محلية البرلمان" بأسوان فى يومها الأول







أسوان – محمود حسين – عبد الله صلاح

كشفت زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، لمحافظة أسوان، فى يومها الأول من الأيام الثلاثة مدة الزيارة، عن العديد من الحقائق، خلال الجولة التى شملت عددا من المشروعات شرق مدينة أسوان، بهدف التعرف على أوضاع المحافظة ومشاكلها واحتياجاتها والمشروعات التى تنفذ فيها، وتأتى بالتزامن مع مناقشة اللجنة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية، والذى يعنى بتنمية جنوب الصعيد.

وصلت اللجنة البرلمانية، التى تضم 10 من أعضاء برئاسة النائب أحمد السجينى، والنواب محمد الحسينى وكيل اللجنة، ومحمد الدامى، أمين سر اللجنة، ويسرى الأسيوطى، ومحسن أبو سمنة، وسلوى أبو الوفا، ونبيل شاهين، وعبد الحميد كمال، وبدوى النويشى، وفتحى الشرقاوى، ورشاد عبد الحميد، كما يضم الوفد رضا حسين أمين اللجنة، ومحمد صابر وأحمد جابر من أمانة اللجنة، ويرافق الوفد اللواء محمد البندارى ممثل وزارة التنمية المحلية، إلى مطار أسوان الدولى، وكان فى استقبالهم اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان.

وتعد زيارة اللجنة هى الأولى الرسمية لها بالمحافظات، وتشمل محافظة أسوان فى الفترة من 18 إلى 21 إبريل الجارى، وعلى هامش الزيارة قدم المهندس أحمد السجينى الشكر والتحية لمحافظ أسوان والجهاز التنفيذى والذى حرص على مرافقة اللجنة فى جميع المواقع والمشروعات التى قامت بزيارتها، حيث أنها تأتى فى إطار الزيارات الميدانية لمختلف محافظات الصعيد للوقوف على إحتياجات ومطالب أهلنا وجهود التنمية وخاصة فى وجود الميزة النوعية من الموارد البشرية والثروات الطبيعية، لافتاً إلى أن هذه الزيارة لمحافظة أسوان هى زيارة رسمية لمتابعة المشروعات الجارية ومنها مساكن الإحلال والتجديد لأهالى النوبة.

وأكد المهندس أحمد السجينى، أن زيارة اللجنة لمحافظة أسوان، جاءت بعد طلب إحاطة فى البرلمان بشأن إحلال وتجديد مساكن النوبة، وسيتم إعداد جلسة بالبرلمان يناقش فيها تفاصيل الزيارة، وتأتى الزيارة ضمن الزيارات التى تقوم بها إلى المحافظات من حين إلى آخر، فكانت هناك زيارات قامت بها لجنة الإدارة المحلية إلى عدد من المحافظات خلال فترة الإجازة البرلمانية فى الصيف الماضى، منها الوادى الجديد وبنى سويف والإسماعيلية ومحافظات أخرى.

وأضاف "السجينى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش الزيارة، أن زيارة اللجنة لمحافظة أسوان رسمية، أن أهمية الزيارة تأتى فى كونها زيارة رسمية من أولها وحتى نهايتها، لرؤية ما يدور فى محافظة أسوان، ولرؤية أيضا التحديات التى تواجه المحافظة، وإعداد تقرير مفصل فى نهاية الجولة وإعداد توصيات محددة نتمنى أن تعود بالنفع على أهالى أسوان، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت الأسبوع الماضى من إقرار قانون بإنشاء هيئة لتنمية جنوب مصر، خاصة أسوان وتواكبت الزيارة بالصدفة بعد إقرار القانون.

واستهلت اللجنة، جولتها الميدانية بتفقد مشروع توسعات محطة جبل شيشة لمياه الشرب والذى تم إنهاؤه وتشغيله فى مطلع العام الحالى بتكلفة استثمارية وصلت إلى 120 مليون جنية من خلال رفع طاقة المحطة من 68 ألف م3 يومياً إلى 136 ألف م3 يومياً حيث تم تنفيذ هذا المشروع لضمان تدفق المياه للتوسعات العمرانية الجديدة مع إنهاء معاناة المقيمين فى المناطق الواقعة على مرتفعات جبلية والتى كانت تعتمد من قبل على نظام المناوبة.

واستكملت اللجنة زيارتها بجولة ميدانية داخل مشروع إنشاء مجمع كيما 2 للأسمدة ( أمونيا – يوريا ) باستثمارات 11 مليار جنيه والذى يوفر نحو 4500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب خلال فترة الإنشاءات حيث وصلت نسبة التنفيذ فى المشروع إلى 84.2 % ليساهم المصنع الجديد فى توفير 500 ألف طن أمونيا سنوياً للأسواق المحلية والعالمية والإفريقية.

وكشف نائب النوبة ياسين عبد الصبور، عضو،عضو مجلس النواب بأسوان، أن أكثر من 75 % من العمالة داخل مصنع كيما بأسوان، من خارج المحافظة، مطالباً بأن تكون الأولية فى التشغيل فى المصنع الجديد ( كيما 2) والذى يجرى إنشائه حاليا لأبناء النوبة وأسوان.

من جهته رد المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة كيما بأسوان، على نائب النوبة وأعضاء اللجنة البرلمانية قائلا، إنه منذ 2012 لم يتم تشغيل اى عامل بمصنع كيما من خارج المحافظة، موضحا بأن المصنع الجديد تم إنشاؤه بتكلفة 11 مليار جنيه، ووصلت نسب التنفيذ فيه نحو 84.2 %، ويعمل فيه 4500 عامل.

وأكد محافظ أسوان، أنه تم تكليف مديرية القوى العاملة للمرور الدورى على جميع المشروعات الاستثمارية المقامة على أرض المحافظة لضمان إعطاء الأولوية فى التشغيل لأبناء أسوان ما عدا التخصصات الفنية النادرة، مشيراً إلى قيام أعضاء اللجنة أيضاً بتفقد مشروع المعالجة الثلاثية بمحطات الصرف الصحى كيما 1 وكيما 2 وكيما 3 للاطمئنان على مستوى الأداء للمشروع والذى تم تنفيذه طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام المؤتمر الوطنى الثانى للشباب بأسوان حيث تم بالفعل تشغيل محطتى كيما 1 وكيما 2 بنظام المعالجة الثلاثية فى مطلع العام الحالى بطاقة 75 ألف م3/ يومياً.

وقدم المهندس عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة مصنع كيما، شرحا عن تاريخ المصنع، والمراحل والتحديات التى مر بها منذ إنشائه فى العام 1960، مؤكدا أنه يضم 3500 عامل من أبناء الصعيد، مع الاستفادة من خبرات الشركات التابعة بالإسكندرية والسويس.

وقال "الحوت" لوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على هامش الزيارة، إنه "منذ 2012 لدينا تأكيد بضرورة الاهتمام بأبناء أسوان، ومنحهم أولوية العمل فى المصنع، مع اقتصار الاستفادة من الخارج على أهل الخبرات فقط"، وقد اعترض عدد من النواب على حديث رئيس الشركة، إذ قال النائب شرعى صالح أن أبناء أسوان لا يستفيدون من المصنع بالقدر المطلوب، متابعا: " لازم أبناء أسوان يستفيدوا"، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب يس عبد الصبور عضو المجلس عن دائرة نصر النوبة.

وتدخل النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة ورئيس الوفد الذى يزور أسوان، مؤكدا أهمية الوقوف مع المصلحة العامة للمواطنين، وتقبل موقف النواب لأن الأمر فى وجههم دائما، ويُسألون عنه، ومن ثم يجب التنسيق معهم بشأن سياسة العمل فى المحافظة، وأن تكون الأولوية ﻷبناء المحافظة وليس الوافدين من خارجها، متابعا: "ليس منطقيا أن يظل بعض أبناء أسوان يعملون فى الوظائف الدنيا، وبينهم كوادر وقامات كبرى تستطيع شغل كل المناصب، لا بد من أن نصل لمنطق أسونة الوظائف بالمحافظة، حرصا على مصالح أبنائها".

ثم انتقلت اللجنة لتفقد محطة كيما 3 والتى تنتج 35 ألف م3/ يوميا بنظام المعالجة الثلاثية، واطلع أعضاء اللجنة والمحافظ على مراحل تنقية ومعالجة المياه من مرحلة الصرف الخام ثم المعالجة الثنائية ثم المعالجة الثلاثية حيث تم مشاهدة عينات من المياه فى المراحل الثلاث على الواقع، ومن المتوقع نهو المشروع الشهر الحالى لتستوعب المحطات الثلاثة كافة كميات الصرف الصحى المعالج بمدينة أسوان بطاقة 110 ألف م3/ يوم بما يصب بدوره فى مصلحة المواطن الأسوانى صحياً وبيئياً.

واستكملت اللجنة جولتها التفقدية بمدينة أسوان بتفقد عمارات إسكان الأوقاف والتى تم تخصيصها وتسليمها بإجمالى 4920 وحدة سكنية منها 3892 وحدة تم تسكينها، وتفقدت اللجنة أحد الشقق السكنية، حيث أشادت بهذه الوحدات التى تم تخصيصها بنظام الإيجار وكاملة التشطيب وهى ميزة لا توجد فى الكثير من المحافظات الأخرى.

وعقب ذلك قام أعضاء اللجنة ومحافظ أسوان بزيارة مستشفى أسوان العام الجديدة والتى افتتحها الرئيس السيسى فى شهر مايو 2017 بتكلفة 140 مليون جنيه للأعمال الإنشائية، بخلاف 155 مليون جنيه للأجهزة الطبية حيث تضم 175 سرير فى مختلف الأقسام العلاجية موزعين على 8 أدوار.

وكشفت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عن عدم وجود مرضى داخل مستشفى أسوان العام الجديدة، باستثناء مريضان فقط بالمستشفى التى تم افتتاحها منذ مايو 2017، نظراً لضعف بعض الإمكانات والخدمات المقدمة للمرضى، رغم أن المستشفى تتكون من ثمانية طوابق.

وتفقدت اللجنة البرلمانية مستشفى أسوان العام بمنطقة الصداقة الجديدة، برفقة اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، وكشفت اللجنة عن ضعف وجود أطباء بالمستشفى ونقص فى عدد الحضانات والغسيل الكلوى، واستفسر أعضاء اللجنة من مدير المستشفى عن المرضى بالمكان، فاكتشفوا وجود مريضين فقط طفل ورجل بالطابق الرابع، رغم أن المستشفى تتكون من 8 طوابق.

واستمعت اللجنة ونواب أسوان الذين رافقوها فى الزيارة، إلى مسئولى المستشفى والعاملين فيها، بشأن احتياجات المستشفى والتى تعانى من نقص شديد فى عدد الأطباء فى مختلف التخصصات، كما تعانى من نقص الأجهزة والمستلزمات الطبية خاصة حضانات الأطفال والغسيل الكلوى، وطالب المسئولون فى المستشفى من اللجنة بدعمهم لتوفير الإمكانيات التى تساعد على تقديم خدمة صحى جيدة.

وأوضح محافظ أسوان، بأنه لتعويض نقص الأطباء بالمستشفى فإنه يتم المناوبة من خلال برتوكول التعاون بينها وبين مستشفى أسوان الجامعى لدعمها بالأطباء والاستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية لتوفير الخدمة الصحية على الوجه الأكمل للمواطن الأسوانى.

واختتمت اللجنة زيارتها التفقدية بتفقد إحدى العمارات السكنية بمشروع الإسكان الإجتماعى بحى الصداقة حيث أشادت اللجنة بمستوى التشطيب وسرعة إنهاء المرافق العامة خلال فترة وجيزة حيث تم تسليم 2832 وحدة سكنية بعد نجاح المحافظة بالتعاون مع الوزارات المعنية لتخصيص 64 مليون جنيه فى إدخال المرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وبالتالى تسليم هذه الوحدات بعد مرور 9 سنوات من تقديم المنتفعين لطلبات التخصيص ومقدمات الحجز.

كما استعرض وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بمحافظة أسوان إشكاليات الإسكان الاجتماعى، وإسكان الأوقاف، وتفقد بعض مبانى الإسكان، وذلك بحضور اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان.

وتأتى إشكالية الإسكان الاجتماعى منذ عام 2008، وما نشب من خلاف بين المحافظة ووزارة الأوقاف حول ملكية الأراضى التى تم بناء المشروع عليها، حتى تم التغلب عليها، ليصبح أعداد المتقدمين لحجز الشقق أضعاف مضاعفة للشقق التى تم بنائها، مما أحدث حالة من الخلل واحتجاجات دائمة للمتقدمين دون الحصول على الشقق.

ومن جانبه، أشاد اللواء مجدى حجازى بإسم أهالى أسوان وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية بجهود لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى وهى تعد الزيارة الخامسة للجان بمجلس النواب والتى تستهدف تحقيق مكاسب عديدة لتلبية مطالب المحافظة.

وأشار المحافظ، فى تصريحاته خلال الجولة، إلى أننا فى كل زيارة حرصين على عرض المشروعات التى تم إنجازها والجارية، بالإضافة إلى المشروعات التى تحتاج إلى مزيد من الدعم والمساندة لأنهاؤها فى التوقيتات المحددة لها، وأضاف مجدى حجازى بأنه تم التنسيق مع اللجنة على أن يكون البرنامج مكثف على مدار الـ 3 أيام حتى يتم الإطلاع على معظم المشروعات بجميع أنحاء المحافظة وهو الذى استكمل بإجتماعات فى الفترة المسائية للوصول إلى صورة وخريطة متكاملة عن التنمية فى المحافظة ولكى تؤدى دورها على أكمل وجه فى توصيل صوت المواطن البسيط إلى الجهات الأعلى وليصب ذلك كله فى مصلحة أبناء المحافظة.











































