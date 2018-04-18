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الأربعاء، 18 أبريل 2018 01:41 م
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صور.. تحصين 14639 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بدمياط

الأربعاء، 18 أبريل 2018 01:39 م
صور.. تحصين 14639 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بدمياط جانب من تحصين الماشية


دمياط - عبده عبد البارى
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أعلن الدكتور ايهاب شكرى، مدير عام الطب البيطرى بدمياط، عن بدء حملات التحصين الوقائي ضد مرض الحمى القلاعية بمختلف وحدات ومراكز المحافظة.

وقال مدير عام البيطرى، فى بيان له،إنه تم تحصين 14639 رأس ماشية خلال الاسبوع الاول من الحملة،مشيراً إلي أن أعمال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بدأت يوم 10 أبريل الجاري يتم تنفيذها بجميع قرى ومراكز واحياء المحافظة وذلك بنطاق 11 مركز ومدينة  مستوى المحافظة، وذلك لمده شهر لتغطيه كافه رؤوس الماشية المتواجدة على أرض المحافظة. 

وشدد شكرى،علي ضرورة استمرار مراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.

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