صور.. بدء الاحتفال بعيد أسيوط القومى بمسيرة من أمام مبنى المحافظة







أسيوط - هيثم البدرى

بدأت محافظة أسيوط، احتفالاتها بالعيد القومى للمحافظة، وذلك من خلال مسيرة شبابية، شاركت فيها الشباب والرياضة وشركة مياه أسيوط، وعدد من شباب المحافظة.

بدأت المسيرة من أمام مبنى ديوان عام محافظة أسيوط على أنغام الأغانى الوطنية رافعين الأعلام المصرية وعلم المحافظة، وتزينت المعدات، وسيارات الهيئات المختلفة بالأعلام المصرية وأعلام المحافظة والورود.

يذكر أن محافظة أسيوط تحتفل بعيدها القومي في 18 أبريل من كل عام ويرجع الاحتفال بهذا التاريخ إلى ذكرى ثورة بني عدي التي تقع على طرف الصحراء الغربية لمركز منفلوط وعلى الطريق المؤدى إلى الوادي الجديد ، وقد قامت ثورة بني عدي ضد الفرنسيين تحت قيادة الشيخ حسن الخطيب وكان أهلها يرسلون جماعات منهم إلى النيل لمهاجمة السفن الفرنسية.

وقد كان يوم 18 أبريل عام 1799، يوما مشهودا فى تاريخ أسيوط، إذ ضرب أهالى بنى عدى فى هذا اليوم مثلا رائعا في البطولة والفداء فقد اجتمع فيها ما يزيد على ثلاثة آلاف من الأهالي تحت زعامة الشيخ حسن الخطيب والشيخ محمد المغربي والشيخ أبو العدوى و انضم إليهم 450 من الأعراب المصريين و 300 من المماليك، وقد سار إليهم الجنرال دافو بجنوده قاصدا بنى عدى للاستيلاء عليها فلما وصل إليها وجد الأهالي جميعا يحملون السلاح .