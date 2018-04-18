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صور.. الجعفرى: فريق دولى زار دوما واليوم خبراء الكيماوى يدخلون المدنية

الأربعاء، 18 أبريل 2018 01:14 ص
صور.. الجعفرى: فريق دولى زار دوما واليوم خبراء الكيماوى يدخلون المدنية بشار الجعفرى ممثل دمشق فى مجلس الأمن


(رويترز) تصوير (أ ف ب)
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قال بشار الجعفرى سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إن فريقا أمنيا من المنظمة الدولية زار مدينة دوما السورية أمس الثلاثاء، قبل زيارة مزمعة لخبراء الأسلحة الكيماوية الدوليين غدا للتحقيق فى هجوم كيماوى مزعوم.

وقال الجعفرى أمام مجلس الأمن الدولى إن الفريق الأمنى دخل دوما الثلاثاء لتقييم الوضع الأمنى على الأرض، وإذا ما قرر أن الوضع جيد فى دوما فسوف تبدأ مهمة تقصى الحقائق عملها فى المدينة غدا.

وأضاف أن الحكومة السورية فعلت كل ما بوسعها لتسهيل عمل هذه المهمة.

بشار الجعفري
بشار الجعفري

 

مندوب سوريا فى الأمم المتحدة
مندوب سوريا فى الأمم المتحدة

 

مندوب سوريا يتحدث لمندوب روسيا
مندوب سوريا يتحدث لمندوب روسيا

 


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بشار الجعفرى

دمشق

مجلس الأمن

دوما

الاسلحة الكيماوية




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