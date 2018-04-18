صور.. الجعفرى: فريق دولى زار دوما واليوم خبراء الكيماوى يدخلون المدنية

صور.. الجعفرى: فريق دولى زار دوما واليوم خبراء الكيماوى يدخلون المدنيةالأربعاء، 18 أبريل 2018 01:14 ص
بشار الجعفرى ممثل دمشق فى مجلس الأمن
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قال بشار الجعفرى سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إن فريقا أمنيا من المنظمة الدولية زار مدينة دوما السورية أمس الثلاثاء، قبل زيارة مزمعة لخبراء الأسلحة الكيماوية الدوليين غدا للتحقيق فى هجوم كيماوى مزعوم.
وقال الجعفرى أمام مجلس الأمن الدولى إن الفريق الأمنى دخل دوما الثلاثاء لتقييم الوضع الأمنى على الأرض، وإذا ما قرر أن الوضع جيد فى دوما فسوف تبدأ مهمة تقصى الحقائق عملها فى المدينة غدا.
وأضاف أن الحكومة السورية فعلت كل ما بوسعها لتسهيل عمل هذه المهمة.
بشار الجعفري
مندوب سوريا فى الأمم المتحدة
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