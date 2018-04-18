شرطة ديالى العراقية: لن نسمح بوجود سلاح فوق القانون

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قال قائد شرطة محافظة ديالى بالعرق اللواء فيصل العبادى، اليوم الأربعاء، "لن نسمح بوجود سلاح خارج القانون".

وشدد العبادى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - على عدم القبول بوجود سلاح خارج القانون فى ديالى وسيتم مصادرته فورًا، لافتًا إلى أن حيازة السلاح يجب أن يكون وفقًا تعلميات وزارة الداخلية والتى تم تدوينها وفق ضوابط رسمية معروفة.

وأضاف : "لقد أصدرنا توجيهات مشددة إلى جميع المديريات فى الأقضية والنواحى بتنفيذ جميع أوامر القبض الرسمية الصادرة من القضاء دون أى تأخير"، موضحًا أن أى أمر قبض لا يتم تطبيقه سيتم معاقبة المخالفين وفق الصلاحيات.

وأشار إلى أن شرطة ديالى فى خدمة كل أهالى المحافظة وتعمل لتطبيق القانون ولن تتهاون مع أى خطر فى أى منطقة.

وكان اللواء فيصل العبادى تسلم منصبه كقائد لشرطة ديالى قبل أسبوع بموجب أمر ديوانى بعد نقل قائد الشرطة السابق إلى البصرة.