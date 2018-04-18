رئيس مركز مغاغة بالمنيا يتفقد عدد من القرى لمتابعة تقديم الخدمات







المنيا حسن عبد الغفار

تفقد مجدى نصر رئيس مركز مغاغة بالمنيا، يرافقه أحمد راشد نائب رئيس المركز ومسئولى التفتيش الإدارى والإزالات بالمجلس،اليوم، عدداً من القرى على مستوى المركز للوقوف على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

بدأ رئيس المركز جولته بقرية دهروط ونزلة دهروط، حيث أشرف على عملية إصلاح عطل بماسورة مياه بنزلة دهروط والتى كانت قد انفجرت وتسببت فى انقطاع المياه عن منازل القرية.

وأكد رئيس المركز لأهالى القرية فى بيان أن خط المياه بالكامل سيتم تغييره بمواسير 6 بوصه و4 بوصه للقضاء تماماً على مشكلة الانفجار داخل دهروط ونزلة دهروط، وذلك باعتماد قدره مليون جنيه من الخطة.

كما تفقد رئيس المركز الوحدة الصحية بقرية بلهاسه حيث تم تغييب الطبيبان المسئولان عن الوحدة الصحية لعدم تواجدهما ومخاطبة وكيل وزارة الصحة لاتخاذ اللازم حيال الطبيبان لإهمالهما وتقصيرهما فى العمل علاوة على أوجه القصور التى تم رصدها خلال الزيارة.

وعلى هامش الجولة، تفقد رئيس المركز مستشفى مغاغة العام للوقوف على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتزام الطاقم الطبى وطاقم التمريض بالعمل والتواجد اثناء النوبتجيات.

من ناحية أخرى، تم افتتاح شارع الجمهورية أمام المارة من المواطنين والسيارات بعد الانتهاء من العمل بكوبرى الجمهورية على ترعة السلام حيث يعتبر شارع الجمهورية أحد الشوارع الحيوية على مستوى المركز ويربط بين العديد من المناطق.