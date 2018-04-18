رئيس شركة المياه بأسوان لوفد البرلمان: محطة جبل شيشة تنتج 190 لترا يوميا للمواطن







كتب محمود حسين وعبد الله صلاح



تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، محطة مياه شرب جبل شيشة، بمحافظة أسوان، وذلك بأولى أيام زيارتها الميدانية للمحافظة، والتى تستمر حتى السبت المقبل.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، وقيادات شركة المياه، حيث استمع الأعضاء لشرح وافى عن قدرات المحطة وتطويرها خلال الفترة الأخيرة ورفع كفاءتها، حتى تكون مؤهلة لتلبية احتياجات المواطنين بجنوب أسوان.

فيما وجه النواب استفساراتهم للقيادات التنفيذية، وقال المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة المياه والصرف الصحى القابضة بأسوان، أن المحطة من أصل 3 محطات تخدم محافظة أسوان، بإنتاج 68 ألف متر مكعب قبل تطوير ها لتصبح الضعف 136ألف متر مكعب، وفق خطة معدة من قبل الحكومة تم الانتهاء منها نهاية العام الماضى، قائلا: "إنتاج المحطة 136ألف متر مكعب بعد تطويرها بواقع 190 لترا للمواطن يوميا".

ولفت رفعت إسماعيل إلى أن التطوير تم بتوسعات مضاعفة، لمواجهة الزيادة السكانية حتى 2030، مشيرا إلى أن جنوب أسوان كانت تعانى من نقص مياه الشرب، مما كان يدفعهم لتفعيل "المناوبات"، حيث قطع المياه عن مناطق دون الأخرى من أجل تلبية جميع المناطق فى توصيل المياه.

وأوضح أنه بعد تطوير هذه المحطة، تم التغلب على هذه المشكلة، وأصبحت جنوب أسوان، دون أى إشكاليات أو قطع للمياه وأصبحت متوفرة بواقع 190 لتر يوميا للمواطن، قائلا: "نسبة حصول المواطن على مياه الشرب فى أسوان زى القاهرة بالظبط".

من جانبه قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أن هذه المحطة نجحت فى توصيل المياه والصرف ﻷماكن لم تكن تصل إليها إطلاقا، قائلا: "تم تطويرها كمنظومة متكاملة لتوفير مياه الشرب للمواطنين".

فى السياق ذاته أشاد وفد اللجنة بتطوير المحطة كمنظومة متكاملة وفق خطط حكومية مطالبين بتطبيقها على مستوى المحافظة.