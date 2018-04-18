خروج قطار عن مساره فى أسوان دون إصابات

خروج قطار عن مساره فى أسوان دون إصاباتالأربعاء، 18 أبريل 2018 12:01 م
خروج قطار عن القضبان -أرشيفية
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شهدت منطقة السد العالى بمدينة أسوان، صباح اليوم، الأربعاء، خروج قطار عن القضبان، دون حدوث إصابات.
وأكد المهندس شعبان محمود، رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أن الواقعة عبارة عن سقوط قطار رقم 90 عبارة عن جرار وعربتان خلفه، عن مساره بمنطقة السد العالى بمدينة أسوان.
وأضاف رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الواقعة لم تسفر عن وجود إصابات وتم رفع الجرار والعربتان وإعادتهم لمسارهم الطبيعى، دون تأثير على حركة القطارات.
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