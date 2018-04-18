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جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون مع نادى قضاة مجلس الدولة

الأربعاء، 18 أبريل 2018 04:34 م
جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون مع نادى قضاة مجلس الدولة جانب من التوقيع


الدقهلية - محمد حيزة
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وقع الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة برتوكول تعاون مع المستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة  لتبادل الخدمات الخبرات بين الجانبين، حضر مراسم توقيع الاتفاق من جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، الدكتورة دينا أبو العلا  القائم بعمل رئيس قسم الاجتماع ، ومنسق البرتوكول.

حضر التوقيع المستشار سالم صقر وكيل نادى قضاة مجلس الدولة ، المستشار ايهاب اسماعيل سكرتير عام النادى ، المستشار محمد يحيى عبيد  منسق عام النادى.

ويشمل الاتفاق تقديم تعاون نادى قضاة مجلس الدولة مع الجامعة فى الجانب الخدمى  والعلمى للجامعة من خلال الدورات التدريبية الخاصة بالجانب الاستشارى  فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية ، وكذلك فى مجال اللغة ودورات الكمبيوتر المختلفة  والاستفادة من الخدمات الطبية للجامعة .

كما يقوم نادى مجلس الدولة بالتعاون مع الجامعة فى المساهمة فى رفع كفاءة السادة المحامين أعضاء الشئون القانونية بالجامعة وكذلك توفير البرامج التدريبية  لذلك  وتوفير مكتبة قانونية تضم أحدث التشريعات  واللوائح القانونية  وكذا الأحكام التى تصدر من محاكم مجلس الدولة والفتاوى التى تصدر من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

كما يشمل التعاون عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 


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